Man zwaar gehandicapt door politie: Frankrijk moet 6,4 miljoen euro betalen

Frankrijk moet 6,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan een man die sinds zijn onterechte arrestatie zwaar gehandicapt is. Dit heeft het Europees Hof voor de Mensenrechten beslist in een donderdag gepubliceerd vonnis.

Klager Abdelkader Ghedir was in november 2004 door veiligheidspersoneel van de publieke spoorwegmaatschappij SNCF in een treinstation in een voorstad van Parijs opgepakt. Hij was er ten onrechte van verdacht, stenen naar treinen te hebben gegooid. De man werd tegen de grond gewerkt en kreeg handboeien aan.

De politie voerde hem af, maar Ghedir viel dezelfde avond nog in coma. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht, waar men zware hersenschade vaststelde. Hij is nu op een rolstoel aangewezen en heeft op zijn oude dag hulp nodig.

De rechters in Straatsburg oordeelden dat de Franse autoriteiten geen geloofwaardige argumenten hebben aangereikt om te stellen dat de verwondingen van voor de arrestatie dateerden. Frankrijk heeft derhalve artikel 3 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens overtreden: een verbod op onmenselijke behandeling.