Bondscoach Serneels selecteert 24 Red Flames voor Cyprus Cup

Brussel - Ives Serneels, bondscoach van de Belgische voetbalvrouwen, heeft 24 Red Flames geselecteerd voor de Cyprus Women’s Cup (26/02-8/03).

Serneels bereidt in Cyprus met zijn groep het vervolg van de WK-kwalificatiecampagne voor. Die herneemt op vrijdag 6 april met een belangrijke qualifier in Leuven tegen Portugal. Op maandag 10 april volgt de volgende kwalificatiewedstrijd, in Ferrara tegen Italië.

België is op de Cyprus Cup in groep B ingedeeld met Oostenrijk, Tsjechië en Spanje. De selectie verzamelt op zondag 25 februari in Tubeke. Maandag 26 februari volgt de trip naar Cyprus, met op woensdag 28 februari de eerste wedstrijd tegen Tsjechië. Op vrijdag 2 maart volgt het duel met de Spanjaarden. De laatste poulematch tegen Oostenrijk staat op maandag 5 maart op het programma. Daarna volgt nog een afsluitende plaatsingswedstrijd op woensdag 7 maart.

De Red Flames nemen voor de derde keer deel aan de Cyprus Cup, na 2015 en 2017.

Selectie:

Doelvrouwen: Nicky Evrard (FC Twente, Ned), Diede Lemey (AGSM Verona, Ita), Justien Odeurs (FF USV Jena, Dui)

Verdediging: Maud Coutereels (Lille OSC, FRa), Laura Deloose (RSC Anderlecht), Laura De Neve (RSC Anderlecht), Heleen Jaques (RSC Anderlecht), Davina Philtjens (Ajax Amsterdam FC, Ned), Nicky Van den Abbeele (Ajax Amsterdam FC, Ned), Silke Vanwynsberghe (KAA Gent), Aline Zeler (RSC Anderlecht)

Middenveld: Tine De Caigny (RSC Anderlecht), Kassandra Missipo (KAA Gent), Lenie Onzia (RSC Anderlecht), Charlotte Tison (RSC Anderlecht), Justine Vanhaevermaet (RSC Anderlecht)

Aanval: Jassina Blom (FC Twente, Ned), Janice Cayman (Montpellier HSC, Fra), Jana Coryn (Lille OSC, Fra), Yana Daniëls (Bristol City FC, Eng), Celien Guns (OH Leuven), Davinia Vanmechelen (Paris Saint-Germain FC, Fra), Sarah Wijnants (RSC Anderlecht), Tessa Wullaert (VFL Wolfsburg, Dui)