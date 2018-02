Dood of vermist: deze levens heeft de schutter verwoest bij zijn schietpartij in school in Florida

17 doden. Dat is de zware balans van de schietpartij in een Amerikaanse school. Alwéér een schietpartij, want het is lang niet de eerste keer dat een schutter in een school in de VS een bloedbad aanricht. Intussen zijn al een aantal namen bekend van de slachtoffers. Maar over heel wat mogelijke doden is er ook onduidelijkheid. Ouders van een tiental leerlingen hebben niks meer van hun kind gehoord sinds de schietpartij. De vrees dat hun kind bij de 17 dodelijke slachtoffers hoort, wordt met de minuut groter.

Wie de dader is, werd al snel duidelijk: een 19-jarige oud-leerling die destijds van school gestuurd was wegens wangedrag. Nikolas Cruz kon opgepakt worden net buiten Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland.

OVERZICHT. Schutter richt bloedbad aan op school in Florida: dit weten we al

Jaime en Chris

Hij doodde met een semiautomatisch wapen onder andere Jaime Guttenburg. Dat bevestigen haar ouders Fred en Jennifer Guttenberg. Ook hun andere kind, Jesse, was aanwezig tijdens de schietpartij, maar hij kon ontkomen.

Net als tientallen andere ouders hadden ook Fred en Jennifer een foto van hun dochter gedeeld op sociale media. Ze hadden niets meer gehoord van haar sinds het nieuws van de schietpartij was binnengesijpeld. “Jesse is hier en hij is oké. Maar we kunnen Jaime niet bereiken. Als iemands kind haar gezien of gehoord heeft, laat het ons weten”, smeekte Fred Guttenberg bij de Facebookpost over zijn dochter.

De foto werd daarna verwijderd: het was voor het koppel intussen duidelijk geworden dat hun dochter het niet gehaald had en gedood was door Nikolas Cruz.

Aaron Feis wierp zich voor leerlingen en kon zo het leven van meerdere jongeren redden. Zelf werd hij door meerdere kogels geraakt. Hij vocht voor zijn leven, maar haalde het niet. Foto: Facebook

Coach redt leerlingen

Wat later kwam ook de naam van Chris Hixon op de lijst van dodelijke slachtoffers te staan. De 49-jarige man was een sportcoach van de school.

Ook zijn collega Aaron Feis werd geraakt door de kogelregen. Hij vocht lange tijd voor zijn leven, maar stierf uiteindelijk ook, zo meldt het team dat hij coachte op Twitter.

Volgens getuigen had de man zichzelf als een schild voor de scholieren geworpen om hen te beschermen. Naast sportcoach was Feis ook veiligheidsagent in de school. Die duobaan deed hij al zeker 8 jaar. Voormalige studenten zeggen dat hij van de bescherming van de studenten zijn prioriteit maakte. “Hij had heel veel toewijding voor zijn job”, zegt Andrew Hofmann, ex-leerling van de school en nu zelf sportcoach. “Hij nam zijn rol om studenten te beschermen zeer serieus.”

Scott Beigel Foto: Facebook

In de loop van donderdag werd duidelijk dat ook de 35-jarige Scott Beigel overleed bij de schietpartij. De leerkracht aardrijkskunde stierf toen hij studenten die aan de schutter probeerden te ontkomen in zijn klaslokaal liet. Hij werd doodgeschoten toen hij probeerde de deur te sluiten nadat hij de studenten in zijn klas had gelaten.

LEES OOK. Hallucinante cijfers: alleen al dit jaar 18 schietpartijen op scholen in de VS

GEWONDEN

Student Ben Wikander zou bij de schietpartij zwaargewond zijn geraakt. De jongeman moest een spoedoperatie ondergaan en vecht nog voor zijn leven. Zijn ouders hadden nog niks van hem gehoord na de schietpartij. Ze besloten daarop om de app ‘Vind Mijn iPhone’ te gebruiken om hun zoon te kunnen lokaliseren. Zo ontdekten ze dat hij in het plaatselijke ziekenhuis lag.

Zeven slachtoffers werden naar het Broward Health Medical Center gebracht. Twee van hen zijn in kritieke toestand. In het Broward Health North Medical Center werden acht patiënten gebracht. Drie van hen zijn levensgevaarlijk gewond. Twee patiënten overleden. Twaalf dodelijke slachtoffers werden aangetroffen in het schoolgebouw. Twee anderen lagen buiten. Eén slachtoffer werd gevonden in een straat in de buurt.

Ben Wikander Foto: ? Facebook

Het Broward Health Coral Springs-hospitaal behandelde één slachtoffer met niet-levensbedreigende verwondingen.

VERMISTEN

Over andere (dodelijke) slachtoffers is voorlopig nog minder duidelijkheid. Veel ouders zijn, onder andere, via sociale media nog steeds op zoek naar hun zoon of dochter. Ze hoorden sinds de schietpartij niks meer van hun kind. Ze vragen op onder andere Facebook om hun oproep zo veel mogelijk te delen, in de hoop dat iemand hun zoon of dochter gezien of gehoord heeft. Maar bij elk uur dat verstrijkt, wordt de wanhoop alleen maar groter. Er wordt gevreesd voor het lot van volgende leerlingen:

Martin Duque (14) was op school tijdens de schietpartij, maar zijn familie heeft hem niet meer gehoord. “Ik weet niks”, zegt zijn broer Miguel Duque. “Hij heeft geen smartphone.”

De zus van Joaquin Oliver zegt op Facebook dat ze niks meer van hem gehoord heeft. Zijn familie wacht op meer informatie in een hotel dat aan de families werd toegewezen.

Meadow Pollack (18): “Als iemand mijn nicht gehoord heeft, laat mij of mijn familie dat dan weten. We zijn zeer ongerust”, zegt nicht Maisner op Facebook.

Alyssa Alhadeff (15): “We weten voorlopig niks”, zegt de grootmoeder van Alyssa. “Er wordt geprobeerd de lichamen te identificeren.”

Luke Hoyer (15) is ook vermist sinds de schietpartij. Twee vrienden van de tiener hebben zijn ouders gezegd dat ze denken hem nog gezien te hebben, met een schotwonde in het been. Maar ze waren niet zeker of het wel Luke was.

De ouders van Peter Wang (15) zijn ook ongerust. Hij werd laatst gezien toen hij voor andere studenten de deur openhield zodat ze konden ontsnappen.

Ook Gina Montalto, Cara Loughran en Nicholas Dworet werden door hun families als vermist opgegeven.

Gina Montalto - Martin Duque - Meadow Pollack

Cara Loughran - Nicholas Dworet - Joaquin Oliver