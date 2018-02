Pornoster doorbreekt de stilte over wilde nacht met Trump

Ze mocht niet spreken. Straffer, ze mocht niet zeggen dat ze niet mocht spreken. Heel de wereld had het over Stormy Daniels, de pornoactrice die seks zou hebben gehad met president Trump, maar zijzelf niet. Omdat ze een zwijgcontract tekende. Nu zal ze toch spreken. Want ze voelt zich genaaid door Trumps advocaat.

Stormy op een Super Bowl-party Foto: AFP

NDA heet het officieel. Een non disclosure agreement. Een zwijgcontract. Stormy Daniels (35) had zo’n contract in 2016 getekend, kort voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In dat contract verklaarde ze nooit iets openbaar te zullen maken van haar affaire met Donald Trump. Trump was toen in de laatste rechte lijn naar de presidentsverkiezingen. Een seksschandaal kon hij wel missen. Stormy Daniels , de artiestennaam van Stephanie Clifford, kreeg 130.000 euro voor dat zwijgcontract.

LEES OOK: De (belangrijke) vraag die vicepresident Mike Pence niet beantwoordde over de vermeende relatie van Donald Trump met pornoster

Boekendeal

Advocaat Michael Cohen hengelt naar een duur boekencontract over de affaire Trump-Daniels Foto: AFP

Ze kreeg dat geld van Trumps advocaat Michael Cohen. Recent bracht The Wall Street Journal dat verhaal naar buiten. De advocaat bevestigde het. Stormy Daniels kon niets zeggen. Dat ging ze ook met zo veel/weinig woorden vertellen in de populaire talkshow van Jimmy Kimmel.

Maar nu gaat Stormy dus toch praten. Via haar manager Gina Rodriguez liet ze de wereld weten dat ze straks wel met haar verhaal naar buitenkomt.

De reden voor die plotse ommekeer is: geld. De pornoactrice kwam erachter dat ze genaaid is door Trumps advocaat Cohen. Die speelde het slim. Met 130.000 euro Stormy monddood maken maar ondertussen zelf wel een dure deal onderhandelen voor een boek over de affaire. Dat wil Daniels niet, dus zal ze praten.

Eén keer seks, dan platonisch

Het valt af te wachten of Daniels nog veel nieuws kan vertellen. Ze heeft in 2011 al eens een openhartig interview gegeven aan Touch Magazine. Daarin vertelde ze hoe ze Trump in 2006 op een golftoernooi aan Lake Tahoe (Nevada) ontmoette. Trump was toen vooral de ster uit het reality-programma ‘The Apprentice’, waarin hij een topjob aanbood. Zijn vrouw Melania was toen net bevallen van hun zoon Barron. Daniels was op het golftoernooi om haar pornobedrijf te promoten.

Stormy Daniels kwam talkshow-ster Jimmy Kimmel vertellen dat ze niets mocht vertellen. Foto: AP

“We raakten aan de praat en trokken samen naar een kamer in een nabijgelegen hotel. Daar hadden we eenmaal seks, zoals het in de leerboeken staat”, zei Stormy Daniels aan Touch Magazine. “Als je me niet gelooft, ik kan details vertellen over Trumps lichaam.”

Volgens Stormy Daniels is het bij die ene keer gebleven. Daarna hadden ze een jarenlange platonische relatie.

Afwachten wat Daniels nog meer te vertellen heeft over die nacht aan Lake Tahoe.