De Lijn gaat vrijdag staken: hier mag u hinder verwachten

Vrijdag staakt het personeel van De Lijn. De vakbonden en werknemers zullen protesteren tegen de reorganisatie van de vervoersmaatschappij. “Moet je vrijdag een verplaatsing maken, dan raden we je aan om een alternatief te zoeken,” klinkt het.

De 24 urenstaking gaat door op vrijdag 16 februari en heeft ernstige gevolgen voor heel Vlaanderen.

Waarom staakt De Lijn?

De directie van De Lijn heeft een reorganisatie aangekondigd waarbij maar liefst 286 management- en bediendenfuncties zouden verdwijnen. Bepaalde bedienden worden niet meer vervangen wanneer ze met pensioen gaan of zelf ontslag nemen. “De nieuwe organisatie is nodig om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen”, zei Roger Kesteloot, topman van De Lijn. “Wij maken ons klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven, wanneer de markt in 2020 vrijgemaakt wordt.”

De vakbonden vrezen dat in de nieuwe structuur veel personeelsleden zullen worden geherlokaliseerd, waardoor ze grotere verplaatsingen moeten maken naar hun werk. Ook breken ze de structurele afbouw van tewerkstelling bij de ‘werkmens onderaan de ladder’ af. Ze vinden dat er te veel onduidelijkheid heerst over werknemers wiens huidige job zal verdwijnen in het nieuwe systeem.

Waar staakt De Lijn?

Bussen die niet of minder rijden

Er is voorlopig geen enkele regio waar het personeel heeft aangegeven toch aan het werk te gaan op vrijdag. De Lijn verwacht dan ook ernstige hinder op al haar voertuigen en routes. Dat meldt de directie. “Reken er niet op dat u met de bus of de tram ter plaatse geraakt vrijdag”, klinkt het. “Zoek een alternatief.”

Op de informatiekanalen

Ook de bedienden van De Lijn staken, daardoor bestaat de kans dat zelfs de berichtgeving over de staking minder accuraat zal zijn. Mogelijk is die niet volledig of wordt die slechts sporadisch meegedeeld. Houd er dus rekening mee dat u ondanks ‘groen licht’ op de website van De Lijn toch mogelijk tevergeefs op een bus wacht.

Vanaf 7 uur ’s ochtends kunt u de beschikbare reisinformatie terugvinden op de website van De Lijn.