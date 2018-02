Warenhuizen niet van plan om te stoppen met verkoop van gevaarlijke lachgaspatronen

Makro en Carrefour zijn niet van plan om te stoppen met de verkoop van lachgaspatronen. “Professionele koks en hobbykoks gebruiken de patronen om slagroom te maken. Het zou jammer zijn als zij die niet meer in onze warenhuizen kunnen kopen”, luidt het.

Deze week raakte in enkele Nederlandse media bekend dat bol.com gestopt is met de verkoop van lachgaspatronen. De gevolgen van het inhaleren van de metalen capsules op langere termijn blijken gevaarlijker dan gedacht.

Gazet van Antwerpen meldt donderdag dat het lachgas uit slagroomcapsules een drugshype is bij jongeren in Antwerpen. Volgens ex-straathoekwerker Sulliman Akajjoua, medewerker van Free Clinic vzw, een organisatie die zich inzet voor kwetsbare groepen in de stad, worden er vaak zakken vol lege capsules aangetroffen op parkings. “Soms gaat het om 500 à 600 ampules. Het resultaat van een nachtje inhaleren in hun auto. Ik ken jongeren die enkele dagen in coma belandden. Vaak wordt lachgas samen met een andere drug gebruikt, maar de black-out is wel het gevolg van het lachgas.”

“Niet aan de orde”

Carrefour, dat de patronen aanbiedt in bepaalde hypermarkten, heeft de voorbije weken geen verhoging of verlaging in de verkoop vastgesteld. “De patronen uit de handel nemen, is niet aan de orde”, zegt woordvoerder Baptiste van Outryve. “Dat zou spijtig zijn voor de klanten die de patronen correct gebruiken. Onze boodschap is wel duidelijk: gebruik die patronen enkel waarvoor ze gemaakt zijn.”

Ook Makro biedt de patronen aan en haalt ze niet uit de handel. “Onze klanten moeten sowieso een klantenkaart hebben en dat kan pas vanaf achttien jaar”, legt woordvoerster Marthe Mennes uit. “Stel dat minderjarigen met een klantenkaart van hun ouders toch in onze winkels komen, dan hebben we nog altijd de extra sociale controle aan onze kassa’s, waar het personeel hen kan aanspreken over hun aankoop. Die sociale controle hebben de online shops niet.”

Makro benadrukt dat de winkels open staan voor particulieren en professionals. “Die patronen zijn een onmisbaar product in sommige keukens en worden gebruikt door professionele koks en door hobbykoks. Ze uit de handel halen, zou jammer zijn voor dat soort klanten.”

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat dit probleem zich aandient in ons land. Kamerlid en burgemeester van Molenbeek Françoise Schepmans diende in 2017 in het federale parlement een voorstel van resolutie in om de verkoop van lachgas aan minderjarigen te verbieden.

Delhaize en Colruyt onderzoeken donderdagmiddag nog of de lachgaspatronen in hun winkels worden aangeboden.

Bij het inhaleren van lachgas ervaart de gebruiker een kortstondige euforische roes, die gepaard kan gaan met coördinatiestoornissen en gaten in het kortetermijngeheugen. Het kan irritatie veroorzaken aan ogen, neus, keel, luchtwegen en de huid, braakneigingen en misselijkheid veroorzaken en zelfs tot een coma of de dood leiden. Langdurig gebruik kan ook onvruchtbaarheid, impotentie en beschadiging van het zenuwstelsel teweegbrengen.