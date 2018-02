Belgische kunstenaar opent reuzeglijbaan in Miami: “En je kan er tegen elkaar racen”

De Belgische artiest Carsten Höller heeft zaterdag een van zijn kunstwerken officieel geopend in Miami. Het gaat om een reuzeglijbaan van meer dan 28 meter hoog. Het kunstwerk/speeltje bevindt zich in de ‘Aventura Mall Miami’, een shoppingcenter met eerder luxueuze merken.

Met twee glijbanen die op hetzelfde punt starten is het de bedoeling om tegen elkaar te racen. “Met mijn glijbanen heb ik altijd de bedoeling om iets te creëren tussen genot en waanzin”, zegt Carsten in een persbericht. “En wat is er dan leuker dan een glijbaan waar ook volwassenen in kunnen die racen tegen elkaar?”

Voor de 56-jarige kunstenaar is het het eerste kunstwerk op Amerikaanse bodem. Wie een van zijn glijbanen wil bezichtigen in Europa, kan terecht in het ‘London’s Hayward Gallery’.