Club Brugge kan enkele weken niet op Jelle Vossen rekenen

Brugge-spits Jelle Vossen geraakte voorbije weekend geblesseerd aan de enkel tijdens de match tegen Waasland-Beveren. Hij kwam slecht neer na een luchtduel en moest vroegtijdig naar de kant. Club Brugge laat nu op de clubwebsite weten dat Vossen een ernstige enkeldistorsie heeft, die hem enkele weken aan de kant zal houden.

Zijn spitsbroeder Abdoulay Diaby, die ook een lichte blessure had en de match op de Freethiel miste, is wel terug hersteld. Hij kan spelen in de match tegen Genk dit weekend. Centrale verdediger Benoît Poulain, out sinds eind januari, is ook nog herstellende en zal de match dit weekend zeker nog niet halen.