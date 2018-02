Landuyt: “Eén stem minder dan in 2012 en ik stop”

Brugge - Burgemeester van Brugge en SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt stop met de politiek als hij één stem minder krijgt dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat kondigt hij aan in een dubbelinterview met zijn partijvoorzitter John Crombez in de Krant van West-Vlaanderen dat vrijdag verschijnt.

“Als ik één stem minder krijg dan de vorige keer, dan kies ik voor mijn eigen leven (in 2012 behaalde Renaat Landuyt 12.499 voorkeurstemmen, red.). Dat is het signaal dat ik niet kon verkopen wat ik heb gedaan. Ik denk dat ik een tamelijk grote inzet heb, veel uren klop en toch een soort gezinsleven probeer te onderhouden. De goesting is enorm, maar het verliezen van het burgemeesterschap zou me niet persoonlijk treffen. Ik heb zicht op een goed leven na het werken”, zegt Renaat Landuyt. “Ik doe het heel graag, maar als de Bruggeling zegt dat het niet meer hoeft, zal ik even blij zijn dat ik ook op een andere manier kan genieten van de rest van mijn leven. Ik heb ambitie, maar mijn persoonlijk geluk hangt er niet vanaf”, vervolgt hij.

Landuyt is ook kritisch voor de kandidaten van andere partijen. “In Brugge maakt iedereen er herexamens van. Iedereen wil nóg eens burgemeester proberen te worden. (fijntjes) Voor een paar jaar, ofzo”, klinkt het over CD&V’er Dirk De fauw. Die wil na vier jaar zijn burgemeestersjerp doorgeven aan Kamerlid Franky Demon als hij het haalt.