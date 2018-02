Flauwe plezante wil reactie uitlokken bij Chelsea-coach Conte met flauwe mop, maar diens reactie is geniaal

Chelsea-coach Antonio Conte was donderdagmiddag het slachtoffer van een flauwe mop tijdens een persconferentie. Toen kwam een flauwe plezante plots aandraven met een gepersonaliseerd shirt, “gehandtekend door José Mourinho”. De twee coaches hebben namelijk al even ruzie nadat Mourinho had uitgehaald naar de Italiaan. Conte bleef er echter ijzig kalm onder, en gaf de moppentapper geen moment aandacht.