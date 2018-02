Motorblok van witte BMW brandt volledig uit

Nijlen - Op de Bevelsesteenweg in Nijlen is het motorblok van een witte BMW volledig uitgebrand. Met het voertuig was net daarvoor nog gereden.

De bestuurder heeft zelf nog een bluspoging ondernomen, maar dat was tevergeefs. Omstanders zagen hoe de vlammen op korte tijd heel hevig werden en het volledige motorblok vernielden, met een groot gat in de motorkap als resultaat. De Nijlense brandweerpost van zone Rivierenland kwam ter plaatse om het vuur volledig te doven. Het zwartgeblakerde voertuig moest nadien getakeld worden.

Niemand raakte gewond.