Vijfjarige jongen ontsnapt aan de dood in zwembad Halle: “Geen begeleider in de buurt”

Halle - Een jongen van vijf is donderdagnamiddag in moeilijkheden geraakt in het zwembad in Halle. De redders en hulpdiensten slaagden er gelukkig in om de kleuter uit Ukkel te reanimeren. De zwemkom bleef door het incident een tijd dicht.

Redders van het zwembad Sportoase Hallebad hebben donderdag omstreeks 13.30 uur een bewusteloos jongetje van vijf jaar uit het water gehaald. “De redders zagen in dat het ernstig was en zijn hem meteen beginnen reanimeren”, zegt operationeel directeur Michaël Schouwaerts van Sportoase. “Intussen waren ook de hulpdiensten verwittigd en zij hebben de reanimatie overgenomen. Na een tijdje stelden ze gelukkig een hartslag vast.”

De jongen werd nadien onder begeleiding van een mugteam naar een ziekenhuis in het Brusselse overgebracht. Volgens de lokale politie was het slachtoffertje niet langer in levensgevaar. Zijn toestand werd als stabiel omschreven. Het is nog niet duidelijk of het kind in de problemen raakte tijdens het zwemmen, dan wel of er een medisch probleem was. Volgens het parket Halle-Vilvoorde was de jongen onwel geworden.

Zwembad ontruimd

De leidinggevenden van het zwembad beslisten samen met de hulpdiensten om het zwembad te ontruimen en tijdelijk te sluiten, onder meer opdat de hulpverleners ongestoord hun werk konden doen.

“Dat is de standaardprocedure wanneer onze redders zich op iets anders moeten focussen, waardoor de rest van het zwembad niet meer onder hun toezicht staat”, zegt Schouwaerts. “Nadat het jongetje werd overgebracht naar het ziekenhuis, hebben we het zwembad niet meteen heropend. Dat is pas om 17 uur gebeurd. Onze medewerkers waren immers ook aangeslagen door het voorval en we moesten inschatten of iedereen nog in staat was om te werken.”

Geen begeleider

Het jongetje was samen met zijn grootvader naar het zwembad gekomen, al zou die niet in de buurt zijn geweest toen de kleuter in de problemen kwam. “Kinderen tot tien jaar mogen niet zonder volwassen begeleiding in het water gaan. Dat staat zo duidelijk in ons reglement. Maar toen het kindje uit het water werd gehaald en de reanimatie werd begonnen, was er geen begeleider in de buurt. Dat is eigenaardig, al vinden wij het natuurlijk heel erg voor de grootouder wat er gebeurd is”, zegt Schouwaerts.

“De precieze omstandigheden van het ongeval zullen worden onderzocht, zoals dat altijd het geval is. Maar graag willen we toch benadrukken dat de aanwezigheid van een volwassen begeleider belangrijk én verplicht is. De redders zijn er om het algemeen toezicht te verzekeren, niet om iedere persoon in het water continu op te volgen. Dat is niet mogelijk. Als onze redders mensen vriendelijk vragen om hun kleine kinderen in de gaten te houden, krijgen ze vaak te horen dat dit toch hun job is. Maar dat is niet het geval. De redders weten ook niet van ieder kind in het water hoe goed het kan zwemmen.”