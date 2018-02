FBI-agent barst tijdens uitzending over schietpartij Florida in tranen uit: “Sorry... Ik kan dit niet”

Phill Mudd, een terreuranalist en voormalige FBI-agent, moest donderdag vechten tegen de tranen tijdens een tv-interview op CNN over de schietpartij in Florida. Daarbij vielen woensdag 17 doden.

Terwijl hij het over enkele grimmige details had die tijdens en na de schietpartij waren vastgesteld, begon de man het even moeilijk te krijgen. “Er is een onschuldig kind gestorven”, zei hij met een krop in de keel tegen CNN-nieuwsanker Wolf Bitzer.

“Kunnen we in dit land maar niet erkennen dat we zoiets niet aanvaarden? Ik kan het niet, Wolf… mijn excuses. Ik kan het echt niet.”

Foto: AP

“Mentaal gestoord”

Tijdens de schietpartij woensdag in de Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland vielen zeventien doden, zowel leerlingen als leerkrachten. Vijftien anderen raakten gewond, van wie vijf nog in levensgevaar zijn.

De opgepakte schutter is de 19-jarige Nikolas Cruz, een voormalige leerling van de school. Hij zou vorig jaar van school gestuurd zijn omdat hij leerlingen bedreigde en messen had meegenomen naar school.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Cruz als “mentaal gestoord” omschreven. “Zoveel signalen dat de Florida-schutter mentaal gestoord was, zelfs van school was gestuurd voor slecht en labiel gedrag”, aldus de president op Twitter. “Buren en klasgenoten wisten dat hij een groot probleem was. We moeten altijd zulke gevallen aan autoriteiten melden, opnieuw en opnieuw!”

