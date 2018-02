Auto verliest aanhangwagen tijdens het rijden

Een Britse chauffeur was bijna zijn gerief kwijt toen zijn aanhangwagen plots loskwam van de auto. Gelukkig merkte hij het net op tijd op, en had ook de tegenliggende chauffeur het gezien.

Een grijze wagen die op weg was naar Londen heeft bijna een ongeluk veroorzaakt. De aanhangwagen die was vastgemaakt, was losgekomen en ging zijn eigen weg. De tegenliggende chauffeur had het gelukkig op tijd gezien en vertraagde meteen.

De dashcam van Lee Smith toont hoe een auto-ongeluk is vermeden. “We reden maar 40 km/uur dus gelukkig had de aanhangwagen niet genoeg snelheid om de overkant van de weg te bereiken”, zegt hij. “Maar als de tegenligger het niet had gezien, was hij er waarschijnlijk wel tegen gereden. Maar dat zijn speculaties. Er is niemand gewond geraakt bij het incident en de chauffeur van de grijze auto stopte ook al snel om zijn aanhangwagen terug vast te klikken.”