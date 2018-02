Daarom draagt Michy Batshuayi plots een ander rugnummer bij Borussia Dortmund

Trouwe fans van Michy Batshuayi zullen het misschien al gemerkt hebben: de aanvaller speelde donderdagavond plots met een ander rugnummer bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund. Toen hij tekende bij BVB, koos hij voor nummer 44, maar in de Europa League mag dat niet van de UEFA. Dortmund had namelijk voor de winter een jeugdspeler, die geen seconde speelde, met hetzelfde rugnummer opgenomen zijn Champions League-lijst.

De fans van Dortmund wreven zich voor de aftrap van het Europa League-duel tegen Atalanta de ogen uit. Michy Batshuayi droeg plots nummer 42, in plaats van het intussen geliefde nummer 44. Dortmund gaf een lijvige verklaring voor de aanpassing: BVB was voor de winter actief in de Champions League, en daar had het jeugdspeler Till Schumacher met rugnummer 44 opgenomen in de kern.

De jonge verdediger speelde echter geen seconde voor BVB en verkaste deze winter naar de Tsjechische club Vysocina Jihlava. Door die transfer kon Michy Batshuayi rugnummer 44 innemen, maar volgens de regels van de UEFA mag zo’n rugnummer in de Europese competities niet meer doorgegeven worden tijdens het jaar.