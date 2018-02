Vilvoorde -

In de kelder van een rijwoning in de Nachtegaalstraat in Vilvoorde is iets na 18 uur brand ontstaan. De bewoners hadden het gevaar al vrij snel opgemerkt en konden naar buiten vluchten. Net op tijd, want korte tijd later stond de kelder in lichterlaaie. Wanneer de brandweer het vuur onder controle dacht te hebben, sloeg een deel van de houten vloer plots opnieuw in brand. De woning, die overigens te koop staat, is onbewoonbaar verklaard.