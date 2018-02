Batshuayi scoort tweemaal en redt Dortmund in Europa League, vinnige Musonda van levensbelang bij Celtic

Michy Batshuayi was opnieuw van levensbelang voor Borussia Dortmund. Hij zette in de tweede helft van het Europa League-treffen tegen Atalanta eigenhandig een 1-2 achterstand om in een 3-2 zege met twee goals. Charly Musonda toonde zich ook bij Celtic, hij deelde de assist voor de winning goal uit tegen Zenit. Ook Yannick Carrasco gaf een assist, hij zorgde zo mee voor de 1-4 zege van Atlético tegen Kopenhagen. Adnan Januzaj scoorde na zijn invalbeurt bij Sociedad.

De Gelbe Wand was alweer indrukwekkend. Foto: EPA-EFE

Dortmund heeft van de Europa League een hoofddoel moeten maken, nadat het in de competitie al snel fout liep. Het stuurde halfweg dit seizoen de Nederlandse coach Peter Bosz de laan uit en haalde met Peter Stöger een minder avontuurlijke coach binnen. Dat loonde, Dortmund klom intussen opnieuw op naar de tweede plaats in de Bundesliga. Europees liep het echter nog niet voor BVB, het kon dit jaar nog geen enkele wedstrijd winnen.

Tegen Atalanta zorgde André Schürrle echter al na een halfuur voor de verdiende voorsprong. Hij nam een voorzet van Piszczek mooi aan in de zestien en bleef koel, goed voor de 0-1. Dat was meteen ook de ruststand. In de tweede helft liep het echter al snel he-le-maal fout voor Dortmund, na twee monumentale blunders van Omer Toprak scoorde Josip Ilicic tweemaal in vijf minuten: Atalanta van 1-0 naar 1-2.

Daarna was het moment van Michy Batshuayi echter gekomen, de Rode Duivel scoorde in de tweede helft maar liefst twee keer en zette zo de 1-2 achterstand eigenhandig om in een 3-2 zege voor Dortmund. Met zijn vijfde goal in drie wedstrijden redde hij zo de terugmatch voor Dortmund.

Foto: REUTERS

Het Schotse Celtic boekte een belangrijke maar zuinige 1-0 overwinning tegen het Russische Zenit St Petersburg. Daar mocht het Charly Musonda Jr. voor bedanken. De jonge Belg viel in na 73 minuten, zette vier minuten later zelf een actie op met enkele heerlijke heupbewegingen en bediende uiteindelijk aanvaller Callum McGregor voor de 1-0 winning goal in minuut 78. Voor Musonda is het zijn eerste assist bij Celtic, sinds hij door Chelsea deze winter werd uitgeleend.

Foto: Action Images via Reuters

Yannick Carrasco moest bij Atlético Madrid opnieuw op de bank beginnen op bezoek bij Kopenhagen, maar toonde zich wel belangrijk in de tweede heft. Hij stuurde na 71 minuten Antoine Griezmann diep, de Fransman faalde niet in de zestien en scoorde. Atlético Madrid kende al bij al weinig moeite met FC Kopenhagen, na de vroege 1-0 van Fischer scoorden de Spanjaarden nog vier keer, goed voor een 1-4 zege en een ticket voor de volgende ronde.

Het Italiaanse Napoli lijkt uitgeschakeld in de Europa League, want het leed een pijnlijke 1-3 thuisnederlaag tegen het Duitse RB Leipzig. Zonder Dries Mertens, die geschorst was voor deze wedstrijd, kwam Napoli aan de aftrap met een half B-team. De competitie is namelijk belangrijker dit jaar, en met een kleine kern moeten de Partenopei keuzes maken.

Toch kwam Napoli aanvankelijk op voorsprong dankzij tweede garnituur Ounas, maar in het laatste halfuur van de wedstrijd draaide Leipzig de rollen helemaal om. Eerst maakte Timo Werner de 1-1, een kwartier later stond het dankzij de Portugees Bruma 1-2. Timo Werner diende Napoli in de toegevoegde tijd het genadeschot toe: met 1-3 lijkt de terugmatch volgende week overbodig.

Hanni met de billen bloot

Sofiane Hanni (ex-Anderlecht) beleefde een rampzalige avond bij zijn nieuwe club Spartak Moskou. Het verloor in eigen huis met zware 1-3 cijfers van het Spaanse Athletic Bilbao. Oude krijger Aritz Aduriz scoorde in de eerste helft tweemaal, Rico zorgde in de toegevoegde tijd al voor de 0-3 ruststand. Op het uur bezorgde Luiz Adriano Spartak nog hernieuwde hoop met de 1-3, maar daar bleef het bij voor de Russen. Daar kon ook Sofiane Hanni, ingevallen na 75 minuten, niets meer aan veranderen. De terugmatch, volgende week donderdag, lijkt een maat voor niets.

Foto: EPA-EFE

Het doelpunt van Luiz Adriano lijkt slechts voor de statistieken. Foto: Photo News

In de Arena Nationala in Boekarest kwam Jordan Lukaku met Lazio achter te staan tegen Steaua na een doelpunt van de Fransman Harlem-Eddy Gnohere (29e). Dat was meteen ook het enige doelpunt van de wedstrijd. Lukaku werd in de 75e minuut naar de kant gehaald.

Eitje voor Arsenal

werd uitgeloot tegen het Zweedse Östersunds, en dat zorgde voor een opmerkelijke statistiek. De club uit centraal-Zweden werd opgericht in 1996… exact dertig dagen nadat Arsenal een zekere Arsène Wenger had aangesteld als zijn coach.

October 1st 1996: Arsene Wenger is appointed as Arsenal Manager



October 31st 1996: Ostersunds FK were formed



They face off tonight.pic.twitter.com/DubfkKm7Z0 — Squawka Football (@Squawka) February 15, 2018

Het verschil in klasse tussen de Engelsen en de Zweden was al snel duidelijk. Nacho Monreal lette goed op na 13 minuten en duwde in de rebound de 0-1 binnen na een schot van Iwobi, tien minuten later trapte Henrikh Mkhitaryan via een Zweeds been de 0-2 al binnen. Mesut Özil pikte ook zijn doelpuntje mee, de Duitser werd perfect aangespeeld door Mkhitaryan en legde net voor het uur de 0-3 eindstand vast.

Foto: Action Images via Reuters

mocht in het duel tussen Real Sociedad en Red Bull Salzburg de volledige tweede helft meespelen. Sociedad stond toen al achter na een owngoal van Mikel Oyarzabal in de 27e minuut. In de 57e minuut zette Alvaro Odriozola de bordjes gelijk na een sterke dribbel door de Oostenrijkse defensie. In de 80e minuut bedankte Januzaj zijn coach voor de speelminuten door de 2-1 te scoren. Zijn vrije trap ging door de muur en voorbij doelman Alexander Walke. Vlak voor afluiten bracht de Japanner Takumi Minamino Sazlburg opnieuw op gelijke hoogte.