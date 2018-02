Hoe Iran dankzij een vergissing van Obama het geheime wapen van de VS kon nabouwen

Voor de VS is een kleine nachtmerrie uitgekomen. De Iraanse drone die vorige week werd neergeschoten door Israël, is een kopie van de RQ-170 Sentinel. Het meest geheime wapen dat de VS in zijn arsenaal heeft. Zó top secret dat er zelfs geen foto van bestond. Tot Iran in 2011 een exemplaar in handen kreeg. Dat president Obama toen weigerde de loods waar de drone stond te bombarderen – ervan ­uitgaande dat ze toch niet na te maken was – zou wel eens een ­vergissing van formaat geweest kunnen zijn.