COLUMN. Peter Vandenbempt: "Voor een speler als Deschacht kon een elegantere oplossing bedacht worden"

“Alles heeft een reden. Ons pad werd uitgestippeld. Ik geloof niet in geluk. Wat er ook nog volgt, het ligt al vast.” Zo sprak Olivier Deschacht vorige maand in Voetbalmagazine. Dat pad heeft de trouwste soldaat in het Belgisch voetbal dus naar de B-kern geleid. Zijn 37ste verjaardag viert hij vandaag niet – zoals hij doodgraag had gewild – op het kunstgras van Stayen, maar thuis op de sofa. Hein Vanhaezebrouck ging naar eigen zeggen niet over één nacht ijs, maar hij is er desondanks dan toch doorgezakt. Of de verwijdering van Deschacht uit de A-kern nodig was of méér nodig was dan die van andere mokkende (slecht presterende) spelers, hangt af van de klok die luidt. Maar voor een speler met zijn staat van dienst kon op de drempel van zijn voetbalpensioen zeker een elegantere oplossing bedacht worden.