Administratie wil af van vliegverbod boven koninklijk paleis: "Kost veel geld en slecht voor milieu”

Brussel - Het Directoraat-generaal Luchtvaart wil komaf maken met het vliegverbod boven het koninklijk paleis. Door een wet uit 1954 moeten heel wat vliegtuigen een grote bocht maken ter hoogte van Laken, wat extra brandstof kost. Maar ­minister van Mobiliteit François Bellot (MR) fluit zijn eigen administratie terug.

Het vliegverbod boven het ­koninklijk paleis in Laken en het koninklijk kasteel van Ciergnon (in de Ardennen) dateert van 1954. Uit veiligheidsredenen was het toen wettelijk verboden boven de koninklijke domeinen te vliegen. “Toen vlogen de vliegtuigen immers veel lager”, zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van de FOD Mobiliteit. “Nu is er heel wat intercontinentaal vliegverkeer dat bijvoorbeeld op meer dan 10.000 meter hoogte vliegt. Voor die vliegtuigen is het nogal onzinnig om een bocht rond de koninklijke domeinen te maken. Voor zo’n bocht is bovendien ­extra brandstof nodig. Dat kost geld aan internationale vliegmaatschappijen en is niet goed voor het ­milieu.”

Daarom vraagt het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), binnen de FOD Mobiliteit verantwoordelijk voor de ­regelgeving van de burgerluchtvaart in België, in een gelekte brief om het vliegverbod op te heffen.

“Concreet vraagt het DGLV om een soort plafond boven de ­koninklijke domeinen in te richten”, zegt Sven Heyndrickx. Hij benadrukt nog dat het om een louter technische aanpassing gaat. “Het heeft niets te maken met de discussie over de vliegroutes, of de spreiding van het vliegverkeer boven Brussel en Vlaanderen.”

Niet aan de orde

Maar minister van Mobiliteit François Bellot (MR) was er als de kippen bij om zijn administratie terug te fluiten. “Dit punt is niet aan de orde. Het dossier van de vluchten boven Brussel moet in zijn ­geheel behandeld worden. Dat wordt momenteel binnen de ­regering besproken en zal niet met alleenstaande maatregelen worden opgelost.”

“Het DGLV heeft zelf het initiatief genomen om dit voorstel voor te bereiden zonder het kabinet in te lichten”, zegt Bellots woordvoerster Mélisa Blot nog. “De dienst wijst ons dikwijls op het gebrek aan middelen om te doen wat van hen gevraagd wordt. Dat ze nu de tijd vinden om zich over dossiers te buigen waarover geen voorstellen worden gevraagd, verbaast ons.”