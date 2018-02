John krijgt anderhalf jaar cel voor treinrit van Beernem naar Brugge

Brugge / Oostende / Beernem - Hij nam de trein van Beernem naar Brugge: daarom moet John G. uit Oostende anderhalf jaar naar de cel. Met de treinrit schond John G. immers de voorwaarden die de rechter hem had opgelegd.

De man werd op 16 november 2015 veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk, omdat hij zijn geslachtsdeel getoond had aan een tiental minderjarige meisjes. Dat deed hij meestal op de trein en daarom was een treinverbod een van de voorwaarden die de rechter hem oplegde. Na zijn verblijf in de cel kwam G. voorwaardelijk vrij en liet hij zich opnemen in het psychiatrisch instituut Sint-Amandus in Beernem. Omdat de therapie goed verliep, kreeg hij begin februari de toestemming om met de fiets naar Brugge te rijden. Maar omdat het heel koud was, plaatste hij zijn fiets aan het station in Beernem en nam hij de trein naar Brugge. Bij zijn terugkeer in Sint-Amandus biechtte G. meteen op wat hij gedaan had. “Zie je wel dat ik het kan”, zei hij fier tegen zijn therapeuten, die meteen het parket inlichtten. John G. werd opnieuw gearresteerd. De rechter trok de voorwaarden van G. gisteren weer in.