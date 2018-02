Niet genoeg daken meer? Regering gaat zonnepanelen op zee leggen

De Noordzee wordt weer een constructie rijker. Na de ­offshore windmolens volgen binnenkort de drijvende ­zonnepanelen. Staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) zoekt naar een geschikte locatie voor een proefproject, om daarna de zonne-eilanden op grotere schaal aan te leggen. “De Noordzee heeft het ­potentieel om een heuse zonneboerderij te worden.”

Daken getooid met tientallen zonnepanelen: het is ondertussen een vertrouwd beeld in Vlaanderen. Ook zonne­parken met duizenden panelen raken meer en meer ingeburgerd. Maar het land is schaars, en de ...