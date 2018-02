Wij konden geheim rapport inkijken: ex-topman Oxfam wordt ontmaskerd als leugenaar

Op geen enkel moment had hij seksuele con­tacten met prostituees. Noch in Liberia, noch in Tsjaad, noch in Haïti. Dat schrijft de Belg Roland Van Hauwermeiren (68), ex-topman bij Oxfam UK, in een open brief waarin hij zijn rol in de seksschandalen tijdens hulpmissies minimaliseert. Maar een fraai beeld over hoe het er aan toeging schetst de brief niet. Uit een intern ­rapport dat Het Nieuwsblad kon inkijken, staat een andere versie van de feiten.