Jarenlang een vertrouwd gezicht boven het frituur, en nu wil de gemeente Kever in gevel plots weg

Begijnendijk - Er hangt een auto aan een gevel in Betekom, agrarisch paradijs aan de Demer. Hij hangt daar als eyecatcher voor een eetcafé dat binnenkort opent. Maar het gemeentebestuur wil de Kever nu weg, omdat hij de veiligheid in gevaar zou brengen. “Overdreven”, vindt de eigenaar. “Ik zet Betekom net op de kaart.”

Alsof hij op de rotonde is gekatapulteerd en récht in de gevel is gevlamd. Zo hangt de witte Volkswagen Kever daar sinds 2016 in de dorpskern van Betekom. Het is de eyecatcher voor een eetcafé ...