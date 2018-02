CLUBNIEUWS. Anderlecht met spelers die Hein “nauwelijks kent” én Teo tegen STVV, hervormingen bij KV Mechelen

Na een midweek Europees voetbal, richten we onze blik weer op de eigen Jupiler Pro League. Anderlecht speelt vandaag al op het veld van STVV, maar Hein Vanhaezebrouck is niet tevreden over zijn kern. Wie er vanavond waarschijnlijk wel bij is, is Lukasz Teodorczyk. Bij KV Mechelen is er een sportieve hervorming op til, Rik Vande Velde is allicht sportief directeur af. Uw dagelijkse portie clubnieuws!

ANDERLECHT. Teodorczyk in de basis?

Na de zwakke 3 op 12 bij Anderlecht moet Hein Vanhaezebrouck vanavond weer heel wat beloften meenemen naar Sint-Truiden. “In mijn selectie zitten de nummers 38, 40, 45, 47, 48 en 56”, stelde de coach. “Spelers die ik nauwelijks ken. Om maar te zeggen.”

Trebel is niet fit, Markovic is conditioneel niet in orde, Deschacht is verbannen, Dendoncker en Kums geschorst en het kwartet Boeckx­Kara-Onyekuru-Najar is lang out. Het wordt dus weer behelpen. Het ziet er wel naar uit dat Lukasz Teodorczyk in de spits de voorkeur krijgt op Sylvère Ganvoula. Dat zou pas zijn tweede basisplaats sinds Nieuwjaar zijn, maar de Pool viel behoorlijk in op Oostende vorige week. Ook Massimo Bruno mag aan de aftrap verwacht worden. Maandag bij de beloften testte Hein hem nog uit als controlerende middenvelder in de plaats van Kums, maar wellicht wordt Bruno toch op de flank geposteerd. De as van de ploeg zal dan gevormd worden door Gerkens en Sambi-Lokonga.

ANTWERP. Bölöni: “Mijn spelers hebben het recht niet om moe te zijn”

De drie op vijftien na Nieuwjaar laat sporen na bij Antwerp. Voor het eerst dit seizoen komen er barsten in het pantser. Het alom geprezen recept met de zware trainingen van Laszlo Bölöni heeft blijkbaar ook een keerzijde. Zodra de resultaten wat minder zijn, beginnen de spelers te zeuren en dan wegen die zware trainingen en wekelijkse afzonderingen plots zwaarder door.

Nadat ze acht maanden lang al die zware trainingen hebben ondergaan, worden de spelers moe, klinkt het vanuit de kleedkamer. Maar daar heeft Bölöni zijn eigen mening over. “Acht maanden van zwaar werk? Dat is om te lachen. Niemand van mijn spelers – op Bolat en Haroun na, die nagenoeg alles speelden – heeft het recht om moe te zijn. De spelers zijn hier om te werken. Niet om aan folkloredans te doen of zo.”

CLUB BRUGGE. Vossen fit tegen Play-off 1?

Jelle Vossen kon gisteren eindelijk een scan ondergaan en daaruit bleek dat hij aan de match bij Waasland-Beveren een enkeldistorsie heeft overgehouden. In eerste instantie werd nog gevreesd dat de spits van Club Brugge een paar maanden buiten strijd zou zijn, maar dat zou nu toch maar een paar weken zijn. Hervatten tijdens de reguliere competitie wordt moeilijk, maar fit raken voor de start van Play-off 1 eind maart is een realistisch doel. Poulain raakt niet fit voor de match tegen Genk van morgen, Diaby zoals eerder gemeld wel.

GENT. Nieuwe openingsuren ticketing

Vanaf deze week is de dienst ticketing van AA Gent alle weekdagen geopend. Fans kunnen er dan van 12 tot 18 uur terecht met al hun vragen. De openingsuren in het weekend blijven ongewijzigd en zijn afhankelijk van het al dan niet plaatsvinden van een thuiswedstrijd. Is dit het geval, dan is de dienst ticketing open op de dag van de match van 10 tot 12.45 uur en van 14 uur tot het aanvangsuur van de wedstrijd. Zoniet kun je er terecht op zaterdag van 10 tot 13 uur. Uiteraard kun je ook via de clubwebsite informatie vinden over tickets en abonnementen.

KV KORTRIJK. De Boeck: "7 op 12 is misschien wel genoeg voor Play-off 1"

Rougeaux werd gisterochtend geopereerd aan zijn knie. Nu moet hij zes weken inactiviteit in acht nemen en platliggen. De Boeck keek al vooruit naar de strijd om Play-off 1. “Het is natuurlijk moeilijk te voorspellen hoeveel punten voldoende zijn, want je bent ook afhankelijk van wat er op de andere velden gebeurt. Ik denk dat 7 op 12 zou kunnen volstaan. Maar dat kan na dit weekend alweer anders zijn. Daarom is het belangrijk dat je wint, dan moet je zo weinig mogelijk naar andere ploegen kijken.”

KV OOSTENDE. Musona nog steeds out, Capon inzetbaar

Musona kon nog steeds niet voluit meetrainen en moet passen voor de verplaatsing naar Antwerp. Hoewel hij nog steeds last heeft van de adductoren, klinkt het bij KVO dat het wel de goede kant uitgaat met zijn blessure. Capon is opnieuw fit na zijn hamstringblessure en zit zaterdag in de selectie. Of hij speelt, is nog niet zeker. Vandendriessche heeft last van de rug maar kan op Antwerp normaal gezien gewoon spelen. Jonckheere, Rajsel en Ndenbe blijven out. Milic staat op één kaart van schorsing.

LOKEREN. Ticinovic keert terug naar ex-club

Mario Ticinovic heeft dan toch zijn transfer beet. De 26-jarige Kroaat wordt een half jaar uitgeleend aan Hadjuk Split, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Ticinovic wilde deze zomer om familiale omstandigheden al terugkeren naar zijn thuisland, maar tot een deal kwam het toen niet. Gisteren, op de laatste dag van de transfermarkt in Kroatië, werd er alsnog een oplossing gevonden. De rechtsachter hoopt er meer speelgelegenheid te vinden.

STANDARD. Farouk Miya uitgeleend

Farouk Miya wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Azerbeidzjaanse club Sabail FK, zonder aankoopoptie. De 20-jarige Oegandees speelde dit seizoen slechts één minuut voor Standard en was overbodig. Buiten de langdurig geblesseerden Bokadi en Vanheusden kan Standard met een volledig fitte groep toewerken naar de beladen match tegen Charleroi van komende zondag.

KV MECHELEN. Hervorming op komst bij Malinwa: Vande Velde allicht sportief directeur af

KV Mechelen maakt volop werk van een sportieve hervorming. Daarbij gaat huidig sportief directeur Rik Vande Velde in principe een andere functie bekleden. Vande Velde gaf zelf intern aan dat hij een andere rol binnen de club wil vervullen. Het nieuwe bestuur beslist weldra of het akkoord gaat. Het zocht voor volgend seizoen sowieso al een hoofdscout, misschien is Vande Velde daarvoor de geknipte man. Hij was al jarenlang hoofdscout voor Anderlecht.

KV moet dan wel op zoek naar een nieuwe sportief directeur. Tenzij het die intern vindt. Dennis Henderickx, technisch verantwoordelijke jeugdopleiding, werd alvast toegevoegd aan de sportieve cel. Henderickx is een echte clubman en stelde zich twee jaar geleden al kandidaat om sportief directeur te worden. Toen viel de keuze op Vande Velde. De 54-jarige West-Vlaming bracht KV voetbalkennis bij en werkte samen met Fi Vanhoof.

Sowieso blijft Stefaan Vanroy, een van de nieuwe investeerders en accountant van sterke man Olivier Somers, mee verantwoordelijk voor de transfers. Vanroy trok de voorbije mercato de dossiers naar zich toe, hij hield contact met de makelaars en schuimde de markt af. Intussen werd Vande Velde wel geviseerd door de kritische fans. Nochtans werd hij - ook door het vorige bestuur - geregeld overruled. Op aangeven van Vande Velde werd Denis van Wijk vorige maand wel als trainer binnengehaald, maar pas nadat andere pistes (Broos, Vreven, Wilmots) op niets uitdraaiden.

WAASLAND-BEVEREN. Schryvers opnieuw fit

Waasland-Beveren-trainer Sven Vermant kan opnieuw een beroep doen op Jur Schryvers (foto). De 20-jarige verdediger/middenvelder is volledig hersteld van zijn blessure en trainde de voorbije dagen opnieuw mee met de groep. Schryvers komt zo in aanmerking voor een selectie voor de wedstrijd van zondagavond op het veld van Moeskroen.