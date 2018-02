Trumps ex-adviseur Bannon meermaals ondervraagd door Rusland-aanklager

Bannon verliet het Witte Huis in augustus en had een sleutelrol in Trumps campagneteam. Foto: AP

Steve Bannon, ex-hoofdstrateeg van VS-president Donald Trump, is deze week ongeveer twintig uur lang ondervraagd door speciaal aanklager Robert Mueller. Dat bericht tv-zender NBC donderdag. Het team van Mueller, dat Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 onderzoekt, verhoorde Bannon over meerdere dagen.

Bannon verliet het Witte Huis in augustus en had een sleutelrol in Trumps campagneteam. Hij werd donderdag ook ondervraagd achter gesloten deuren door de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden.

Hij weigerde daar in te gaan op vele vragen, enkel op 25 die vooraf door het Witte Huis waren goedgekeurd, zeggen parlementsleden Mike Conaway en Adam Schiff, respectievelijk een Republikein en Democraat. Bannon zei herhaaldelijk dat hij opdracht had van het Witte Huis om het recht op geheimhouding in te roepen op last van Trump.

“De enige vragen die hij beantwoordde, waren vragen die uitgeschreven waren - letterlijk - door het Witte Huis”, zei Schiff, na vier uur zitting. “Dat is niet wat het recht op geheimhouding inhoudt.”