Zo ging de schutter tewerk: eerst opgepikt door Uber, gevlucht met leerlingen en nog bezoekje aan McDonald’s

Er raakt steeds meer bekend over de schietpartij van afgelopen woensdag in een school in Florida. We wisten al dat Nikolas Cruz de schutter was en dat hij 17 mensen (3 leerkrachten en 14 leerlingen) doodde. Intussen weten we ook hoelang de schietpartij duurde en wat hij daarna nog deed. De politie heeft namelijk een tijdlijn vrijgegeven van wat er net gebeurd is.

Woensdag 14 februari 2018. Voor veel mensen was dit de dag van Valentijn. De dag waarop koppels hun liefde vieren, geliefden elkaar verrassen. Voor de 19-jarige Nikolas Cruz was het de dag waarop hij gepland had een bloedbad aan te richten. ’s Ochtends werd hij gewekt door de vader van de familie waar Cruz verbleef nadat zijn pleegmoeder gestorven was. Cruz volgde les in een school voor jongeren met gedragsproblemen. Maar die dag wilde hij niet gaan, “want het is Valentijn. Ik ga niet naar school op Valentijn”, had hij de man gezegd die hem gewekt had.

LEES OOK. De schutter van Parkland: een kwade 19-jarige die dol was op wapens

Via de app Uber bestelt hij een Uber-taxi. Die pikt hem op om 14.06 uur (plaatselijke tijd). Bestemming: Stoneman Douglas High School, de school waar Cruz zelf destijds van was weggestuurd wegens wangedrag. Daar komt hij een dikke 10 minuten later aan: om 14.19 uur.

Om 14.21 uur komt hij het schoolgebouw binnen. Hij gaat door de oostelijke trappenhal van Gebouw 12 van de school. Het wapen waarmee hij zal schieten, steekt op dat moment nog in een zwarte tas. Een paar seconden later verlaat hij de trappenhal en neemt hij het wapen uit de tas. Nog een paar seconden later, om 14 uur, 21 minuten en 33 seconden begint hij te schieten. Dat doet hij eerst in lokalen 1215, 1216 en 1214. Daarna keert hij terug naar lokaal 1216 en 1215, om dan naar lokaal 1213 in het rond te schieten.

Cruz neemt daarop de westelijke trappenhal naar de tweede verdieping en schiet daar met het semi-automatische wapen verder. Hij schiet een medeleerling neer in lokaal 1234.

14.24 uur: Nikolas Cruz neemt de oostelijke trappenhal naar de derde verdieping. Drie minuten later, om 14.27 uur, verlaat hij de trappenhal op de derde verdieping, laat hij zijn wapen en rugzak, waar extra kogels in zitten, vallen en loopt hij naar beneden op de trappen.

Cruz verlaat daarop, om 14.28 uur, Gebouw 12. Hij loopt in westelijke richting, naar de tennisvelden en loopt daarna in zuidelijke richting. Om 14.29 uur vervoegt hij leerlingen die wegvluchten van de schietpartij. Samen met hen loopt hij velden over. Op die manier kan hij ongemerkt vluchten.

LEES OOK. Alle slachtoffers gekend: deze levens heeft de schutter verwoest bij zijn schietpartij in school in Florida

Wat Cruz dan gedaan heeft, is niet meteen duidelijk. Is hij blijven lopen, heeft hij weer een Uber-taxi genomen,...Dat moet nog blijken. Alleszins komt hij om 14.50 uur aan bij een Walmart-supermarkt. Hij gaat het gebouw binnen en koopt er een drankje bij broodjesketen Subway. Hij gaat dan te voet verder.

Om 15.01 uur gaat Cruz naar de McDonald’s. Hij gaat er eventjes zitten en gaat daarna weer te voet verder. Ook daarna is even niet duidelijk wat Cruz net gedaan heeft. Maar om 15.41 uur wordt hij alleszins opgepakt door een agent van de Coconut Creek Police Department. Cruz wordt positief geïdentificeerd als de man die zo’n uur eerder tientallen leerlingen en leerkrachten neerschoot in Marjory Stoneman Douglas High School.

De agent die Cruz opmerkte zegt dat die zijn bevelen zonder problemen opvolgde en dat Cruz zich gewillig liet oppakken. Voor Cruz naar het hoofdbureau van de politie werd gebracht, maakten de agenten met hem een tussenstop in het ziekenhuis.

Cruz heeft donderdag de feiten intussen bekend.

Foto: AP

Foto: REUTERS