Eigen Kweek-acteur die 4 keer betrapt werd op dronken rijden vindt straf te zwaar: “Het is een heksenjacht”

Acteur Sam Louwyck (51) werd vorige week voor de vierde keer veroordeeld door de politierechter voor dronken rijden. Hij kreeg een boete en een rijverbod. Een te strenge straf, vindt Louwyck zelf. Dat zei hij donderdagavond in Van Gils en Gasten op Eén.

Louwyck, onder andere bekend als ‘den Ollander’ in Eigen Kweek, moest een week geleden voor de politierechter verschijnen omdat hij betrapt was met te veel alcohol in het bloed tijdens het rijden, met 1,4 promille. Dat was niet de eerste keer. Ook in 2001, in 2007 en in 2016 werd Louwyck al eens betrapt op dezelfde feiten. “Uiteraard ben ik in fout. Dat is ook de reden waarom ik zelf ben gekomen. Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen en m’n excuses aanbieden”, zo had de acteur aan de politierechter gezegd.

De man kreeg een rijverbod van 3 maanden, een geldboete van 3.200 euro en de verplichting om alle rijexamens opnieuw af te leggen. “Ik heb mijn lesje geleerd en ze zullen me hier niet meer zien.”

Omdat Louwyck 2 keer op minder dan 3 jaar betrapt werd, wordt hij beschouwd als ‘recidivist’. De straf die de politierechter hem oplegde, is daarom niet min. Maar daar is Louwyck het niet mee eens. Hij vindt de straf te streng. “Ik ben in de fout gegaan. Daar ga ik niet over discussiëren”, zei Louwyck donderdagavond in het praatprogramma Van Gils & Gasten op Eén. “Maar ik vind dit te veel. Het is een soort van heksenjacht. Moet alles zo radicaal en buitenmaats? De bevolking wordt meer en meer behandeld als een stel ondermaatse individuen. Dat stoort mij. Als we die lijn doortrekken, komen we in een maatschappij terecht waarin iedereen binnen de lijntjes kleurt. Zijn we dan gelukkiger?”

Dergelijk ‘zware’ straffen treffen volgens Louwyck bovendien niet alleen de overtreder in kwestie, maar ook diens omgeving. Kathleen Stinckens, politierechter, zat ook mee aan de tafel en erkent dat, maar ze zette ook de puntjes op de i. “Je straft zelf jouw eigen kinderen door opnieuw te drinken en te rijden. Je kiest hier zelf voor. Je hebt al een waarschuwing gehad, je wist dat rijden onder invloed zwaar bestraft wordt.”

Zoals bij voetbal

Bovendien vindt Stinckens dat niemand Louwyck verplicht om aan het verkeer deel te nemen. “Als je het toch doet, moet je een aantal regels respecteren. Als je dat niet wil doen, neem dan niet deel aan het verkeer. Bij voetbal vindt iedereen het evident dat regels bestaan. Niemand protesteert tegen die regels omdat spelers vrijwillig kiezen aan de sport deel te nemen. Bij het verkeer is het net hetzelfde.”

Strengere wetgeving

De wetgeving met betrekking tot rijden onder invloed is sinds 2015 strenger. Bovendien moeten politierechters vanaf juli ook een alcoholslot opleggen vanaf dat er een bepaald alcoholpercentage in het bloed zit. “De wetgever gelooft dat het aantal recidivisten hierdoor zal dalen. Ons beoordelingsvermogen als politierechter wordt steeds meer aan banden gelegd”, zei Stinckens. “Ik vind dat jammer omdat we altijd het gesprek met de overtreder proberen aan te gaan. We zoeken naar de sanctie die ertoe zal leiden dat die mens niet meer dezelfde fout maakt. Voor de ene mens volstaat een klassieke geldboete, de andere mens moeten we in therapie sturen.”