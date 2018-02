Patiënt moet kiezen: eenpersoonskamer en operatie door prof, anders opereert de assistent

Patiënten die in het UZ Leuven een operatie ondergaan, kunnen kiezen: ofwel een eenpersoonskamer en de garantie dat de prof de ingreep uitvoert, ofwel een meerpersoonskamer en de kans dat een arts-assistent het scalpel hanteert. Dat schrijft De Morgen vrijdag. “Dit is een vorm van klassengeneeskunde”, zegt gezondheidseconoom Lieven Annemans (Universiteit Gent).

De krant haalt het voorbeeld aan van een man van 26 jaar die voor een oogoperatie in het UZ Leuven een brief in de bus kreeg waarin hij expliciet voor de keuze werd gesteld. Bij het Vlaams Patiëntenplatform herkennen ze de klacht, schrijft de krant. De voorbije jaren is het af en toe voorgevallen dat een patiënt hier melding van maakt. Telkens ging het om het UZ Leuven.

In een reactie bevestigt het ziekenhuis dat dit zijn algemene beleid is. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) is formeel: “Dit soort praktijken kunnen niet door de beugel en zijn onwettig.”

Of het in andere ziekenhuizen voorvalt, is onduidelijk. Professor Annemans vermoedt van wel.