OVERZICHT. Hier ondervindt u hinder van staking bij De Lijn: vooral in steden duidelijk voelbaar

Brussel - Wie vrijdag met het openbaar vervoer ons land wil doorkruisen, ondervindt zware hinder door een staking bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn. Vooral in steden zoals Antwerpen en Gent zijn de gevolgen van de actie om 6.30 uur al duidelijk voelbaar. Bovendien rijdt er geen enkele kusttram, wat tijdens de krokusvakantie tegenslag is voor de reizigers.

“Moet je vrijdag een verplaatsing maken, dan raden we je aan om een alternatief te zoeken,” klinkt het bij De Lijn. De staking zal 24 uur duren. Niet alleen chauffeurs en technisch personeel leggen vandaag het werk neer. Ook bedienden staken mee. Dat zorgt voor extra verwarring bij de reizigers, aangezien ook de informatie over de staking vanuit De Lijn zelf daardoor moeizaam doorkomt.

Wie niet tijdig op zijn werk of school kan geraken door de hinder, kan hier een attest van de lijn aanvragen.

Antwerpen

In de stad Antwerpen is ongeveer een vijfde van de tramchauffeurs aan de slag. Er rijden bijna geen bussen. Ook op het stadsnet van Mechelen en Turnhout rijdt zo goed als geen bus. In de rest van de provincie rijdt ongeveer de helft van de bussen. De Lijnwinkels en belbuscentrale zijn gesloten

Wie ’s avonds van plan was om naar het Sportpaleis te gaan, kan ook niet rekenen op het openbaar vervoer. De Lijn raadt de fans van de Amerikaanse poprockband Imagine Dragons aan om met de fiets te komen, of om een fiets mee te nemen op de auto, zodat de afstand van op de carpoolparkings overbrugd kan worden.

Oost-Vlaanderen

Vooral Gent ondervindt zware hinder van de staking. In de stad rijdt tramlijn 1 om de dertig minuten, net zoals de stadsbuslijnen 3 en 5. Tramlijnen 2 en 4 rijden niet, buslijnen 6, 8, 9, 17, 18, 38 en 39 evenmin.

In Sint-Niklaas en Aalst is vrijdagochtend zo goed als geen enkele stadsbus uitgereden.

In de regio rond Gent rijdt ongeveer een kwart van de bussen. In het Waasland is ongeveer een derde van de chauffeurs uitgereden, in regio Dender ongeveer de helft. In de Vlaamse Ardennen rijdt ruim 3 op 4 van de bussen wel.

Alle Oost-Vlaamse Lijnwinkels zijn vandaag gesloten. De belbuscentrale is paraat, maar er zijn minder medewerkers aan de slag dus de wachttijden kunnen oplopen.

Limburg

Ook in de provincie Limburg is op de streeklijnen bijna de helft van de vroege ritten uitgereden. Maar ook daar worden de steden feller getroffen: op de stadsnetten van Hasselt, Genk, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus. Ook voor de belbussen in Limburg wordt grote hinder verwacht.

Ook voor de belbussen wordt grote hinder verwacht. De belbuscentrale is bovendien niet bereikbaar voor nieuwe reservaties. De Lijnwinkels in Limburg blijven vandaag dicht.

West-Vlaanderen

Voorts rijden er vrijdagvoormiddag geen kusttrams tussen De Panne en Knokke. Op de streeklijnen in West-Vlaanderen rijdt ongeveer veertig procent uit. De stadsnetten van Brugge, Oostende en Kortrijk zijn eveneens ernstig verstoord, maar in Roeselare zij alle stadsbussen uitgereden. Op de streeklijnen rijdt ongeveer veertig procent van de bussen. De belbuscentrale is gesloten maar de gereserveerde ritten worden uitgevoerd. De meeste Lijnwinkels zijn gesloten.

In West-Vlaanderen zullen de ritten na 20 uur niet meer gereden worden.

Vlaams-Brabant

Tot slot is ook inVlaams-Brabant de dienstverlening ernstig verstoord. In Leuven en omgeving is ongeveer een kwart van de chauffeurs uitgereden, in de Druivenstreek ongeveer de helft. In de regio’s Grimbergen, Asse en Haacht rijdt momenteel een op de vier bussen, terwijl in de omgeving van Londerzeel, Vilvoorde geen enkele bus rijdt. Ook in de regio Dilbeek is er vandaag zware hinder. Op de as Brussel-Ninove (lijn 128), rijdt momenteel wel ongeveer 70% van de bussen.

In Vlaams-Brabant rijden de belbussen met uitzondering van lijn 707.

Vanaf 7u ’s ochtends kunt u de beschikbare reisinformatie terugvinden op de website van De Lijn.

Waarom staken ze?

De directie van De Lijn heeft een reorganisatie aangekondigd waarbij maar liefst 286 management- en bediendefuncties zouden verdwijnen. Bedienden die ontslag nemen of met pensioen gaan worden bovendien niet meer vervangen. Dat zorgt voor een gevoelige stijging van de werkdruk.

De vakbonden vrezen dat in de nieuwe structuur veel personeelsleden zullen worden geherlokaliseerd, waardoor ze grotere verplaatsingen moeten maken naar hun werk. Ook breken ze de structurele afbouw van tewerkstelling bij de ‘werkmens onderaan de ladder’ af. Ze vinden dat er te veel onduidelijkheid heerst over werknemers wiens huidige job zal verdwijnen in het nieuwe systeem.

“De nieuwe organisatie is nodig om de toekomst van ons bedrijf veilig te stellen”, zei Roger Kesteloot, topman van De Lijn. “Wij maken ons klaar om te kunnen concurreren met de privébedrijven, wanneer de markt in 2020 vrijgemaakt wordt.”