Zware brand in Leuvens studentenkot: vijf studenten afgevoerd, schade is aanzienlijk

Leuven - In de Parkstraat in Leuven heeft vrijdagochtend een zware brand gewoed in een studentenkot van de KU Leuven. Vijf mensen werden naar het ziekenhuis overgebracht, de schade aan het pand is aanzienlijk.

De brandweer werd rond 5.20 uur verwittigd en zag zich bij aankomst geconfronteerd met een uitslaande brand aan de achterzijde van de eerste en tweede verdieping van het pand. Alle bewoners hadden de woning kunnen verlaten, maar vijf mensen moesten wel naar het ziekenhuis gebracht worden. Twee studenten werden meteen afgevoerd voor brandwonden en rookintoxicatie, drie anderen werden pas later naar het ziekenhuis overgebracht. Zij zijn inmiddels weer thuis.

Kort na 6 uur was de brand geblust, maar de schade aan de achterkant van het pand is aanzienlijk. Eén kamer is totaal vernield, de andere kamers zijn vooral beschadigd door de rook en het bluswater. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.

“De branddetectie heeft het leven van de studenten gered”, aldus de Leuvense brandweer en politie tegenover VTM Nieuws.

Door de brand was de Parkstraat afgesloten tussen de Naamsestraat en de Van Sestichstraat.

