Jonge bestuurder verliest controle over stuur en crasht tegen boom

Roeselare -

Deze morgen gebeurde omstreeks 5 uur een zwaar ongeval langs de Diksmuidesteenweg, tussen de Rijksweg en het gehucht Sleihage. Een jonge Fransman reed er richting Roeselare toen hij de controle over het stuur verloor. Zijn wagen tolde en belandde in tegenovergestelde richting tegen een boom. De brandweer kwam ter plaatse om de jongeman te bevrijden. Zijn lichaam bevond zich langs de kant van de passagiersstoel, zijn voeten zaten vast nabij de chauffeurszetel. De man werd met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hij is buiten levensgevaar. Zijn Peugeot is rijp voor de schroothoop. Door het ongeval was de Diksmuidesteenweg ruim twee uur afgesloten voor het verkeer.