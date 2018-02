Tweelingbroers verzamelden materiaal om zware bommen te maken voor aanslag in New York en “wilden kinderen vermoorden”

De politie van New York heeft mogelijk een bomaanslag verijdeld. Agenten arresteerden donderdag in de wijk Bronx twee tweelingbroers die worden aangewreven voorbereidingen te hebben getroffen voor het vervaardigen van een bom. In hun gemeenschappelijk appartement in Pelham Parkway is meer dan zestien kilo chemicaliën gevonden die daarvoor kunnen dienen, berichtte de krant Washington Post vrijdag.

Bovendien is een dagboek aangetroffen waarin een referentie staat naar een plan met de naam Operation Flash en nota’s die suggereren dat Christian en Tyler Toro (27) van plan zouden zijn geweest kinderen te vermoorden. “Onder de volle maan, de kleintjes zullen terreur kennen”, zo stond er onder andere op kaarten die in het appartement werden gevonden. Op een laptop stonden bouwplannen voor een bom.

Christian Toro Foto: Facebook

Vuurwerk ontmantelen

Christian Toro zou, als voormalige leerkracht in een middelbare school, leerlingen betaald hebben om vuurwerkonderdelen uit elkaar te halen. Die onderdelen verzamelde Christian dan. Toen een 15-jarige student in december werd opgepakt met dergelijk materiaal, daagde Christian niet meer op op het werk en nam hij wat later plots ontslag als leerkracht. Twee dagen later kwam Tyler de overgebleven spullen van Christian terugbrengen naar de school, waaronder ook een laptop. Daarop vond een technische specialist van de school die een routinecheck deed van het toestel nadien een digitale kopie van een boek over hoe zelf een bom te maken. Dat werd meteen gemeld aan de politie, waarna de bal aan het rollen ging. Nadien bleek bijvoorbeeld ook nog dat de twintiger meerdere keren via zoekwebsites meer informatie had opgezocht over de bomaanslag op de Boston Marathon in 2013.

Motief?

De politie heeft “vermoedelijk veel levens gered”, zei burgemeester Bill de Blasio na de arrestatie.

Over een mogelijk motief van het duo is niets bekend. Tijdens de huiszoeking werden wel referenties gevonden naar complottheorieën rond de CIA. Maar volgens de politie is het (nog) niet duidelijk of die referenties al dan niet iets te maken hebben met het mogelijke motief van de broers.