Weer helemaal hip: de Belgische coach in de Jupiler Pro League

Afgelopen zomer sloeg iedereen alarm rond het historisch lage aantal Belgische coaches in onze eerste klasse: zes stuks. Sinds de invoering van het profvoetbal in 1974 waren het er nooit minder geweest. Maar in zowat een half jaar is de slinger de andere kant op gezwaaid en is de Belgische coach weer helemaal hip. Met dank aan Philippe Clement.

Niets zo trendgevoelig als mode en voetbal. Zes maanden geleden startte de competitie met amper zes Belgische coaches tegenover tien buitenlanders, een dieptepunt sinds de invoering van het profvoetbal in 1974. Frank Vercauteren, Georges Leekens, Bob Peeters, Peter Maes en Glen De Boeck maaiden toen nog drie keer per week hun gazon. Intussen zijn ze alle vijf weer aan de slag en kantelde de balans in de Jupiler Pro League helemaal in het voordeel van de Belgische coaches. In iets meer dan zes maanden zijn de verhoudingen omgekeerd: van zes Belgen en tien buitenlanders in juli naar tien Belgen en zes buitenlanders nu.

Bij een trainerswissel halverwege het seizoen is kennis van onze competitie een voordeel. Maar er tekent zich een fundamentelere trend af, waarvan Frank Defays bij Moeskroen de jongste exponent is.

Het succes van Philippe Clement bij Waasland-Beveren heeft clubs overtuigd om te durven kiezen voor nieuwe Belgische namen. Met Clement, Jonas De Roeck, Sven Vermant en Frank Defays ma(a)k(t)en dit seizoen liefst vier Belgische coaches hun debuut als hoofdtrainer op het hoogste niveau.