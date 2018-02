Advocaat troost schutter van Florida: “Hij is verdrietig. Hij heeft spijt. Hij is een kind. Hij is gewoon een gebroken mens”

Nikolas Cruz, de jongeman die in een school in Parkland (in Broward in Florida) 17 mensen doodschoot, is donderdag een eerste keer voor de rechtbank verschenen. Intussen zou de negentienjarige ook aan de politie verklaard hebben dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde die hem instructies gaven voor de schietpartij.

Cruz werd in de rechtbank officieel in verdenking gesteld voor 17 moorden, 17 keer doodslag met voorbedachten rade. Cruz hield zijn hoofd naar beneden, keek naar de grond, ineengedoken. Behalve een ‘ja mevrouw’ toen de rechter vroeg om zijn naam te bevestigen, heeft Cruz tijdens de zitting niks gezegd.

LEES OOK. Zo ging de schutter tewerk: opgepikt door Uber, gevlucht met leerlingen en nog bezoekje aan McDonald’s

Melisa McNeil Foto: AFP

Hij stond er voor de rechter met zijn handen en voeten geboeid, in een oranje gevangenistenue, met een advocate aan zijn zijde. Advocate Melisa McNeil legde haar hand op zijn schouder en troostte de jongeman. Ze zei dat Cruz besefte wat hij gedaan had en dat bij berouwvol is. “Hij is verdrietig. Hij heeft spijt. Hij is zich ten volle bewust van wat er aan de hand is. Hij is gewoon een gebroken mens”, zo zei de advocate. Ze voegde er ook nog aan toe dat haar cliënt in het oog wordt gehouden om te vermijden dat hij zelfmoord pleegt.

McNeil zegt dat ze, als ouder, beseft wat de impact van de schietpartij is op de mensen in de gemeenschap van Broward. “Ik heb dezelfde conversatie gehad die elke ouder in Broward had met zijn of haar kinderen vanochtend”, zei een emotionele McNeil aan de pers.

(lees verder onder de video)

Autisme en depressie

Gordon Weeks Foto: AFP

Een andere advocaat van de verdediging van Cruz, Gordon Weeks, bevestigde dat de jongeman erkent wat hij gedaan heeft. “Hij is zeer triest. Hij is momenteel de shock aan het verwerken van alles wat er aan het gebeuren is.”

Volgens de twee advocaten heeft Cruz autisme en lijdt hij aan een depressie. Hij zou ook meerdere psychologische problemen hebben. “En hij heeft daarbij niet de steun die andere mensen in die omstandigheden wel hebben”, zei McNeil nog. “Wanneer jouw hersenen niet volledig ontwikkeld zijn, dan weet je niet hoe je moet omgaan met zaken als dit. Dat is het kind waar ik naast sta.”

Weeks bevestigde. “Dit kind heeft grote problemen en heeft een aanzienlijk trauma opgelopen door het verlies van zijn moeder.”

De Amerikaanse zender ABC meldt intussen ook dat Cruz aan de politie zou verklaard hebben dat hij "stemmen in zijn hoofd heeft gehoord". Hij omschreef die stemmen als "demonen in zijn hoofd die hem instructies gaven over wat hij moest doen om tot de daad over te gaan".

Doodstraf

Pam Bondi, de procureur-generaal van Florida, heeft intussen gezegd dat ze “zeker is dat de aanklagers de doodstraf zullen eisen voor de schutter”.

LEES OOK. Alle slachtoffers gekend: deze levens heeft de schutter verwoest bij zijn schietpartij in school in Florida

Nikolas Cruz schoot woensdagavond in Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland 17 mensen dood. Daarvoor gebruikte hij een semi-automatisch wapen dat hij eerder legaal had aangekocht. Zo’n uur na de schietpartij kon de jongeman opgepakt worden vlakbij een Walmart-supermarkt. Het motief voor de schietpartij is nog onduidelijk. Wel bleek Cruz een oud-leerling van de school te zijn. Hij werd destijds van school gestuurd wegens wangedrag.