Batshuayi maakt grote sier bij Dortmund: “Aubameyang is al vergeten”

Batsman is hot in Dortmund. Na zijn twee nieuwe goals waarmee hij Borussia een nipte zege tegen Atalanta bezorgde (3-2) telt Michy Batshuayi nu al vijf treffers uit zijn eerste drie matchen voor geel-zwart. “Pierre-Emerick Aubameyang is al vergeten”, schrijft de Duitse sportkrant Kicker.

Foto: BELGAIMAGE

Met zijn twee nieuwe doelpunten voor Borussia Dortmund heeft Michy Batshuayi geschiedenis geschreven. De Rode Duivel telt nu vijf goals uit zijn eerste drie matchen voor de club. “Niemand is daar ooit eerder in geslaagd”, staat te lezen op de website van Borussia Dortmund. “Zelfs spelers als Manfred Burgsmüller, Lothar Emmerich, Pierre-Emerick Aubameyang, Robert Lewandowski of Marcio Amoroso is dit niet gelukt.”

Ook de Duitse sportpers is lovend over de nieuwe chouchou van BvB. “De naam Pierre-Emerick Aubameyang lijkt slechts een vervagende herinnering te zijn voor Dortmund”, schrijft Der Kicker. “Na het vertrek van de Gabonees schalt een nieuwe naam door het Signal Iduna Park: Michy Batshuayi. De Belg heeft zich perfect geïntegreerd en ging in de Europa League gewoon verder met hetgeen waar hij in de Bundesliga mee begonnen was: scoren.”

Dortmund-trainer: “Batshuayi is een geweldige spits”

Trainer Peter Stöger ging op de afsluitende persconferentie dieper in op de man die Dortmund donderdagavond de zege schonk. “Michy is een echte goalgetter”, aldus trainer Peter Stöger. “We wisten al dat hij makkelijk scoort. Hem naar hier halen was een goede transfer. De vraag was vooral hoe hij in de ploeg zou passen en of hij zich hier thuis zou voelen, maar dat ziet er allemaal goed uit. Hij is populair, helemaal geïntegreerd en onze doelen komen overeen. Doelpunten maken is één ding, maar voor de ploeg werken en ballen recupereren zoals hij deed voor het openingsdoelpunt (van Schürrle, nvdr) maken hem zo’n geweldige spits.”