Rechtbank heropent debatten in alle dossiers over rellen in Brussel na voetbalmatch

Brussel - De Brusselse correctionele rechtbank heeft vrijdag nog geen uitspraak gedaan in de verschillende dossiers over de rellen die op 11 november plaatsvonden in het centrum van Brussel. De rechtbank heeft in alle dossiers de debatten heropend omdat ze de dossiers wil samenvoegen, zodat ze gezamenlijk kunnen behandeld worden. Alle zaken zijn daarom uitgesteld naar vrijdag 16 maart.

Na afloop van de kwalificatiewedstrijd voor het wereldkampioenschap voetbal tussen Marokko en Ivoorkust kwam het zaterdagavond 11 november tot rellen aan de Beurs en op de Lemonnierlaan. Een driehonderdtal mensen liep over wagens, beschadigde straatmeubilair en voorbereidingen voor Winterpret en bekogelde de politie. Ook werden wagens in brand gestoken en verschillende winkels geplunderd. De politie zette meermaals het waterkanon in om de relschoppers terug te drijven, maar pas rond 0.30 uur was het weer rustig.

Het Brusselse parket dagvaardde acht personen die bij die rellen zouden betrokken geweest zijn. Het ging onder meer om de rapper Benlabel, die via zijn Facebook-pagina opgeroepen zou hebben tot de rellen van 11 november, een man die tijdens die rellen een nachtwinkel geplunderd zou hebben, een man die tijdens die rellen een auto in brand zou gestoken hebben en verschillende jongeren die de politie met stenen bekogeld zouden hebben.

Het parket eiste tegen de verschillende verdachten celstraffen van 2 tot 3 jaar. De rechtbank zou vandaag uitspraak doen in de verschillende dossiers maar voorzitter Luc Hennart heeft beslist in alle dossiers de debatten te heropenen om ze te voegen. De rechtbank is immers van oordeel dat de rellen als een geheel moeten beschouwd worden en ook als zodanig door de rechtbank moeten behandeld worden. Dat zal op 16 maart gebeuren.