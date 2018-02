Gelukkig 2018! Pandababy’s vieren Chinees nieuwjaar en veroveren de harten van het publiek

In China vieren de inwoners het nieuwe jaar, dat in hun maankalender vrijdag van start gaat. Het mag dan wel het jaar van de hond zijn, de panda’s uit Sichuan stelen de show. Een groep baby’s uit een kweekcentrum in het zuidwesten van het land viert immers enthousiast mee.

Voor de speciale gelegenheid kregen de pandababy’s allerlei speelgoedjes en lekkers. Dat zorgt voor super schattige beelden, die razendsnel viraal gaan. Alle 42 nieuwe baby’s van 2017 stonden extra in de kijker en de kleintjes wisten gemakkelijk de harten van het publiek te veroveren. In de provincie Sichuan zijn de panda’s heel belangrijk. Ongeveer één derde van de reuzenpanda’s in de wereld wonen daar.

Het Chinees nieuwjaar viert men in verschillende Aziatische landen bij de tweede nieuwe maan na de zonnewende van 21 december. Dit jaar valt de start van hun nieuwe jaar dus op 16 februari. Elk jaar zet China en Korea een teken in de dierenriem centraal: 2018 zal volledig in het teken staan van de hond.