21 maanden cel voor man die ex stalkte en halfblinde dame oplichtte

Aalter / Kortemark - Een man uit Aalter, die intussen in Kortemark woont, is vrijdag veroordeeld tot 21 maanden cel en een boete van 2.000 euro voor verschillende feiten. Tijdens het uitvoeren van een werkstraf, na een vorige veroordeling voor oplichting, lichtte hij een bejaarde halfblinde dame op. Hij stond ook terecht voor stalking en belaging van zijn ex-vriendin.

Tijdens het uitvoeren van zijn werkstraf voor een eerdere veroordeling voor oplichting, kon P.V.H. zich blijkbaar niet bedwingen. Hij begeleidde af en toe een bejaarde, halfblinde en hulpbehoevende dame, en lichtte haar op. Hij sloot telecomcontracten af op haar naam.

De feiten kwamen pas aan het licht toen zijn slachtoffer aanmaningen kreeg van de maatschappijen. “Voor uitstel of een werkstraf komt u duidelijk niet meer in aanmerking”, klonk het bij de rechter. Voor deze feiten veroordeelde ze hem tot een celstraf van vijftien maanden en een boete van 1.600 euro.

Extreme stalking

P.V.H. stond ook terecht voor extreme staling van zijn ex-vriendin uit Aalter, die hij ontmoette tijdens dezelfde werkstraf in 2016. Amper een jaar later liep de relatie op de klippen, iets wat V.H. moeilijk kon verkroppen.

Toen bleek dat zijn ex een nieuwe vriend had, sloegen zijn stoppen door en begon hij de vrouw te stalken. Ze blokkeerde zijn nummer, maar de man wist van geen ophouden. Op 31 augustus 2017 stuurde hij 22 mails, waarin hij onder meer liet verstaan dat zijn ex “dood en verbrand” was in zijn ogen en dat ze “nog veel tranen mocht laten”. Hij deed zich in die mails ook voor als undercoveragent van de federale politie, iets waar de rechter allerminst kon om lachen.

Ook voor deze feiten achtte de rechter een werkstraf of uitstel niet op zijn plaats. Zes maanden en een 400 euro boete was het oordeel.