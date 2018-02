Anaïs is 23, heeft vijf kinderen en moet in haar auto slapen

Een jonge moeder uit het Waalse Quaregnon moet sinds eind november in haar wagen slapen. Ze raakte haar huis kwijt nadat ze een waterfactuur van 3000 euro in de bus kreeg. Intussen is ze officieel dakloos en trotseert ze de koude nachten in haar wagen. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Sinds eind november vorig jaar leeft en slaapt Anaïs in haar wagen. “Het is heel erg koud”, vertelt ze aan Sudinfo. En wat met haar pasgeboren babytje, kan die de koude verdragen? “Niet bepaald, hij is amper twee weken oud,” vertelt ze terwijl haar andere kinderen door de video heen kwelen. Gelukkig kunnen zij tijdelijk bij haar moeder slapen. Haar drie oudste kinderen, Nawfal (8), Nassim (4), Yanis (3), slapen in één bed, de twee jongsten logeren een andere kamer. Haar moeder (43) heeft tijdelijk intrek genomen op de zetel.

Anaïs zelf, slaapt in haar wagen. “Het is een klein huisje, er is niet bepaald veel plaats.” De nachten zijn koud, maar ze houdt zich warm met een dekentje en soms zet ze de verwarming van haar wagen op.

Factuur van 3000 euro

De jonge vrouw zit in zak en as, ze heeft naar eigen zeggen alle middelen uitgeput: het CPAS (de Waalse tegenhanger van het OCMW), transitwoningen, brieven aan de burgemeester en zelfs een brief aan de koning… niets heeft geholpen. Hoe is het zo ver kunnen komen?

Tot eind november had ze een dak boven het hoofd. Ze betaalde er een redelijke huurprijs van 650 euro per maand, maar een waterfactuur van 3000 euro gooide haar bestaan overhoop. “Er was een verborgen lek. De eigenaar weigerde tussen te komen. Hij heeft zelfs de waarborg van 1300 euro nooit terugbetaald”, klinkt het. Ze kon de kosten niet meer dragen en moest haar biezen pakken.

Geen werk, geen diploma, geen huis

“Ik heb geen mooi leven gehad”, vertelt ze aan La Province. Ze heeft geen enkel diploma en heeft in haar jonge leven slechts één job als stagiair gehad. Overleven deed ze met haar 900 euro kindergeld en 300 euro van het CPAS, maar nu ze officieel het statuut van dakloze kreeg, gaat ze haar uitkering van het CPAS verliezen.

Een diploma heeft ze niet, ze verliet de middelbare school toen ze zwanger was. “Ik droom van een stabieler bestaan. Mijn kinderen beginnen vragen te stellen.” Een vader hebben die kinderen nooit gehad, de biologische vader van de eerste vier heeft hen, naar eigen zeggen, nooit erkend. Alimentatie kan ze dus niet eisen. Haar jongste kreeg ze na onenightstand na een feestje. De man met wie ze die nacht de lakens deelde, heeft evenmin van zich laten horen.

Uitzichtloos

De burgemeester van Quaregnon, Jean-Pierre Lepine (PS), is op de hoogte van haar schrijnende situatie. “Ik heb haar toch de les gespeld, alsof ze mijn eigen dochter is”, zegt hij. “Ze heeft moeten toegeven dat het niet normaal is om op die leeftijd vijf kinderen zonder vader te hebben.” Helaas moet hij toezien hoe zij geen alleenstaand geval is. “Ze mag hemel en aarde bewegen, ze voldoet niet aan alle voorwaarden om steun te krijgen.” Nog volgens de burgemeester heeft hij de aan sociale dienst gevraagd haar case met de nodige aandacht te bekijken, “maar ze staat op de wachtlijst, net als vele andere mensen”.