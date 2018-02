Twee weken geleden nog gehuldigd voor heldendaad, maar nu is Eddy (46) overleden

Borsbeek - Borsbekenaar Eddy Gillis is op 46-jarige leeftijd overleden. De man werd twee weken geleden nog gehuldigd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor een heldendaad die hij vorig jaar verrichtte.

Op zondag 28 januari glunderde Eddy nog toen hij samen met de 100-jarige Frans Verbist in de bloemen werd gezet door burgemeester Dis Van Berckelaer (BbA). Hij had op 30 augustus 2017 een man tegengehouden die op de Antwerpse Ring zelfmoord wou plegen. “Eddy heeft die man zijn leven gered en ook dat van veel andere bestuurders op de Ring”, reageert Van Berckelaer.

Zijn aanvraag voor een medaille van het Carnegie Hero Fund is ontvankelijk verklaard. “Eddy had die medaille zeker gekregen. We zullen afwachten of we hem de medaille postuum kunnen schenken. Dat hangt van het Carnegie Hero Fund af.”

Tijdens zijn huldiging op de nieuwjaarsreceptie gaf Eddy aan hoe graag hij mensen hielp. “Hij had het hart op de tong. Dit nieuws maakt ons heel stil.”

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op zaterdag 24 februari om 10.15u in het crematorium van Antwerpen in Wilrijk.