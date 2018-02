De vraag naar interim managers blijft toenemen

Nu het aantal hooggekwalificeerde beschikbare interim management professionals blijft stijgen op de Belgische arbeidsmarkt, kiezen werkgevers er vaker voor om gespecialiseerde interim managers aan te spreken om hun functies in te vullen. Welke profielen waren het meest gevraagd en hoe zullen rekruteringsactiviteiten evolueren in 2018?

Olivier van Outryve d'Ydewalle, Senior Manager van de Robert Walters Interim Management divisie, vat de laatste trends en verwachtingen binnen interim management voor het komende jaar kort samen.

De arbeidsmarkt floreert voor interim managers

Alleen al het afgelopen jaar steeg het aantal actieve interim managers op de Belgische arbeidsmarkt met 11%. Het merendeel van interim management rekruteringen in 2017 concentreerde zich binnen de financiële sector. Buiten finance werden interim managers aangetrokken voor functies zoals HR managers, business partners en specialisten binnen compensation & benefits. In supply chain was de vraag het hoogst naar supply chain managers, logistieke managers en operation managers.

In diverse sectoren zoals de farmaceutische industrie, automobielsector, luchtvaart, luchthavendiensten en retail, waren interim managers erg in trek om verbeteringsprojecten of procesoptimalisatie projecten te overzien, omwille van hun specifieke ervaring en skills hierin.

Terwijl het aantal kandidaten dat bereid was hun ervaring als zelfstandig interim manager aan te bieden steeg, was er nog steeds onvoldoende aanbod. Dat kwam voornamelijk omdat werkgevers steeds vaker het gebruik van interim managers inschakelden net omwille van hun vaardigheden en ervaring om specifieke projecten te begeleiden.

