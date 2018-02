Dit land sluit zijn grenzen: slechts 20 asielzoekers mochten hier vorig jaar binnen

Mensen steken over op het zebrapad in Tokyo Foto: ss

Er werden 19.628 aanvragen ingediend, maar slechts 20 van die aanvragen werden aanvaard. Asielzoekers trekken dus maar beter niet naar Japan in hun zoektocht naar een nieuwe thuis.

Het was een recordaantal, de bijna 20.000 asielaanvragen. Maar amper 0,1 procent daarvan werd aanvaard. Ter vergelijking: het gemiddelde in Europa ligt op zo’n 25 procent.

Een jaar eerder waren dit de cijfers: ongeveer 11.000 aanvragen waarvan er 28 werden goedgekeurd. Dat er zo weinig asielaanvragen worden goedgekeurd heeft Japan al heel wat kritiek opgeleverd. Het land wordt ervan beschuldigd op een oneerlijke manier de deur te sluiten voor mensen die écht behoefte hebben aan asiel.

Sinds 2010 verleent Japan werkvergunningen aan asielzoekers, in afwachting van een eventuele goedkeuring van die aanvraag. Maar dat heeft ertoe geleid dat heel wat mensen die gewoon werk zoeken in Japan onterecht een asielaanvraag hebben ingediend. Volgens de Japanse overheid zijn er dus heel wat ‘valse aanvragen’. De regering van het Oost-Aziatische land besliste daarom de wet aan te passen. Enkel erkende vluchtelingen mogen nog de arbeidsmarkt op. Dat leidde meteen tot een forse daling. Begin dit jaar waren er dagelijks al gemiddeld 50 procent minder aanvragen dan in december.

Echte asielzoekers worden gestraft

Maar mensenrechtenactivisten vinden dat de overheid met dit beleid echte asielzoekers bestraft. Zo is er bijvoorbeeld Jean-Claude Hitimana. In Burundi weigerde hij, als Hutu, mee te doen in de strijd tegen de Tutsi’s. Daarom werd hij op een hoop brandende banden gegooid. Hij kon ontsnappen en wegvluchten, en kwam na dat etnische geweld in zijn thuisland Burundi hij in 2001 in Japan terecht.

Maar 17 jaar later werd hij nog steeds niet erkend als vluchteling. “Jean-Claude had intussen al lang als asielzoeker erkend moeten zijn”, zegt Masako Suzuki, de advocaat van Jean-Claude. “Het is ongelooflijk dat de immigratieautoriteiten hem niet eens een humanitaire status hebben gegeven.”

Detentiecentra

En in de toekomst zal het nog moeilijker worden om asiel te krijgen in Japan. Mensen die herhaaldelijke pogingen doen om asiel te krijgen, riskeren nu om in detentiecentra terecht te komen. Die centra liggen vaak onder vuur door de barre omstandigheden daar. Minstens 10 mensen stierven sinds 2006 in die centra. 4 van hen pleegden zelfmoord. In 2016 gingen 40 mensen uit die centra nog in hongerstaking om de leefomstandigheden aan te klagen.

De maatregelen liggen in lijn met het harde beleid van de relatief conservatieve premier Shinzo Abe. Die kreeg in 2015 ook nogal wat kritiek over zich heen nadat hij gezegd had dat Japan eerst het leven van de eigen bevolking moet verbeteren vooraleer ze vluchtelingen uit Syrië zullen aanvaarden.

Permanent

Het verzet tegen immigratie in Japan zit ook diep geworteld in de cultuur van het land. “De overheid houdt niet van het woord immigratie: het klinkt permanent. Dat is de reden waarom heel wat mensen zich ertegen verzetten. Ze hebben schrik dat het de aard van de Japanse samenleving zou veranderen”, klinkt het. Migratie is dus een controversieel onderwerp in Japan.