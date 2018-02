Ouders verstopten camera omdat ze babysitter niet vertrouwen en krijgen deze schokkende beelden te zien

Een Russische familie had een camera geïnstalleerd om hun babysitter te controleren, maar hadden nooit verwacht zulke agressieve beelden te zien te krijgen. De 31-jarige Anastasia Zhelyabova ging immers allesbehalve liefdevol om met hun zoon. Voor haar hardhandige aanpak riskeert ze nu een zware celstraf.

Mama Elena Levendeeva (26) uit Nefteyugank was ongerust, toen haar zoontje plots elke dag begon te wenen, wanneer ze hem wou verzorgen. Hij was niet zomaar ongelukkig, hij begon hysterisch te huilen. Dat deed de acht maanden oude baby sinds hij een nieuwe babysitter had gekregen. Daarom installeerde mama Elena een videocamera in hun huis.

Maar de beelden choqueerden de jonge moeder, want daarop was te zien hoe haar babysit agressief met haar kind omging. Anastasia sloeg het kleine kindje wanneer hij niet wou drinken, zowel op zijn achterste, als in zijn gezicht. Om hem te verplaatsen zwierde ze hem ruw aan de arm op de grond.

“Onze camera’s hebben de mishandeling en de foltering kunnen filmen”, schrijft mama Elena op haar sociale media. Ze deelde alle beelden om het geweld aan te kaarten. “Mijn zoontje kan zich niet verdedigen. Hij is amper acht maanden oud. Dit kan niet. Dit mag niet”, klinkt het.

Volgens de Russische politie is het onderzoek naar de babysitter ondertussen afgerond. “Het is een criminele daad, waar we zeker gevolg aan zullen geven”, zegt een woordvoerder. De 31-jarige nanny riskeert nu een celstraf van maximum tien jaar cel, als de rechtbank haar veroordeelt.