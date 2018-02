Dramatische taferelen op “cruise uit de hel”: passagiers gaan massaal op de vuist terwijl anderen zich opsluiten

Een cruise op de Stille Oceaan van de Amerikaanse rederij Carnival Legend Lines is uitgedraaid op een nachtmerrie. Ooggetuigen konden er filmen hoe een grote groep bestaande uit tientallen passagiers meermaals op de vuist gingen. Het schip moest noodgedwongen aanmeren aan de Australische kustplaats Eden zodat de politie alle heethoofden van de boot kon verwijderen.

Het schip was onderweg voor een zorgeloze tiendaagse cruise op de Stille Oceaan, om zaterdagochtend uiteindelijk terug aan te komen in Melbourne. Dat draaide echter anders uit. Volgens de gasten veroorzaakte voornamelijk een grote familie van in totaal 26 personen voor opschudding. “Het ging om volwassenen, tieners en jonge kinderen”, vertelde een passagier genaamd Naomi. “Ze waren luid en onder invloed van alcohol.” Ook andere gasten hadden geen goed woord over het gezin. “Ze waren meteen op zoek naar problemen eens ze op het schip waren aangekomen”, vertelde een dame.

Blauwe plekken en snijwonden

Enkele amateurbeelden van passagiers tonen hoe zwaar de feiten waren. Zowel mannen als vrouwen gingen daarbij met elkaar op de vuist. Ondertussen probeerde de security de gemoederen te bedaren, maar dat had weinig effect. Bovendien lieten ook zij het niet na om geweld te gebruiken. Zo valt op een van de video’s te zien hoe een veiligheidsagent van het schip een man meermaals schopt terwijl hij op de grond ligt.”

Video: YouTube

De gevolgen waren niet min. Op foto’s die Australische nieuwssite 3AW kon bemachtigen, valt te zien hoe sommige passagiers meerdere blauwe plekken, en snijwonden hebben opgelopen. Ook voor de passagiers die ongedeerd bleven was de impact groot. Velen waren zodanig ongerust dat ze zich zelfs opsloten in hun kajuit. Een “cruise uit de hel”, luidde de beschrijving van de gasten. Dertig mensen raakten gewond.

Nadat het schip uit noodzaak aanmeerde in Eden, New South Wales, ging de politie aan boord. “We kregen melding van een gevecht waarbij verschillende personen betrokken raakten na een discussie rond kwart voor één, in de nacht van donderdag op vrijdag”, aldus de autoriteiten. “De security greep in en arresteerde de mannen vooraleer ze ons verwittigden.”

Zerotolerancebeleid

Nadat de politie enkele uren had gesproken met de passagiers en de bemanning, verwijderden ze de hele familie van het schip. Ook daar bestaan videobeelden van. Onder luid boegeroep van de andere gasten werden de vechtersbazen meegenomen door een heleboel agenten. Vicepresident Jennifer Vandekreeke van Carnival Cruise Line liet weten dat het nog nooit eerder is voorgevallen. “Het is altijd onze laatste optie”, zei ze. Ook een woordvoerder van de rederij gaf al een reactie op de incidenten. “Veiligheid is onze topprioriteit”, klonk het. “We werken met een zerotolerancebeleid tegen buitensporig gedrag dat andere gasten kan beïnvloeden.”