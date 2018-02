Meer dan 100.000 orang-oetans verdwenen: “Als jagers hen tegenkomen, schieten ze hen dood en eten ze hen op”

Meer dan 100.000 bedreigde orang-oetans werden in Borneo gedood sinds 1999. Dat blijkt uit recent gepubliceerd onderzoek.

Orang-oetans op het Maleisisch-Indonesische eiland Borneo staan al langer op de lijst van kritisch bedreigde diersoorten. De mensapensoort kreeg het sowieso al hard te verduren door onder andere ontbossing voor houtkap, mijnbouw of aanleg van palmolieplantages. Maar onderzoek heeft nu ook uitgewezen dat orang-oetans die wel nog in bebost gebied leven de voorbije jaren in grote hoeveelheden ‘verdwenen’. De grootste achteruitgang vond zelfs plaats in de bossen. Tussen 1999 en 2015 is het aantal orang-oetans op Borneo met meer dan 100.000 dieren afgenomen.

Die sterke afname is groter dan wat de onderzoekers hadden verwacht en brengt het voortbestaan van de mensaap in gevaar. Orang-oetans planten zich namelijk heel langzaam voort. Als jaarlijks één op de honderd volwassen orang-oetans uit een populatie wordt weggehaald, is de kans zeer groot dat die populatie het niet overleeft. Dat de voorbije jaren niet één, maar drie of vier volwassen orang-oetans op de 100 per jaar verdwenen zijn, is volgens de onderzoekers dan ook dramatisch. “Deze cijfers zijn verbijsterend”, klinkt het bij de onderzoekers.

Nog uit het onderzoek bleek dat de komende jaren alleen al door ontbossing 45.000 orang-oetans zullen verdwijnen.

Gedood door jagers

Een van de oorzaken van de grote afname van de voorbije jaren is dus sowieso ontbossing. Maar daarnaast worden ook baby-orang-oetans vaak weggenomen voor handel in huisdieren of worden de dieren gedood door stropers. Maria Voigt van het Max Planck Instituut voor Evolutionaire Antropologie in Duitsland, de hoofdonderzoekster van de studie, zegt dat de hoge aantallen verdwenen dieren impliceren dat veel van de mensapen gewoon werden afgemaakt. Volgens het onderzoeksteam worden veel orang-oetans geviseerd door jagers en worden ze ook gedood wanneer de apen in de buurt van gewassen komen.

“We hadden niet verwacht dat de verliezen zo groot zouden zijn in bebost gebied”, zegt Serge Wich, ook een van de onderzoekers, aan BBC. “Deze studie bevestigt dat de jacht een groot probleem is. Als jagers ze tegenkomen, schieten ze de mensapen dood. Die worden dan opgegeten. En wanneer deze dieren in conflict komen met mensen aan de rand van een plantage, trekken ze altijd aan het kortste eind: ze worden gedood. Dat is schokkend. Orang-oetans eten mogelijk wel fruit van de boeren, omdat hun natuurlijke habitat steeds meer verdwijnt, maar ze zijn niet gevaarlijk.”

Aangepast aan nieuwe leefomstandigheden

Toch kwam er ook nog positief nieuws voort uit het onderzoek. Er blijken namelijk meer orang-oetans voor te komen op Borneo dan aanvankelijk gedacht. Zo leven ze, in tegenstelling tot wat de onderzoekers hadden verwacht, ook in aangetast bosgebied en in ontboste gebieden. Blijkbaar hebben de dieren zich aangepast aan nieuwe leefomstandigheden.