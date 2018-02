Zo oefende schutter - met petje van Trump - in zijn tuin voor bloedbad Florida

De Amerikaanse nieuwssite CNN heeft nieuwe amateurbeelden kunnen bemachtigen waarop Nikolas Cruz te zien is, de kerel die een bloedbad aanrichtte in een school in Florida. Op de beelden, die dateren van oktober vorig jaar, valt te zien hoe de 19-jarige kerel schietoefeningen uitvoert in zijn tuin. Opvallend: tijdens de training had hij ook een pet aan waarop ‘Make America Great Again’ stond, de bekende verkiezingsslogan van president Donald Trump.

Veel kledij had Cruz niet aan op het moment van zijn schietoefening. Terwijl hij schoenen, een short en zijn Trump-pet aanhad, maakte hij aanvankelijk aanstalten om naar binnen te gaan. Maar de tiener kon het weliswaar niet laten om eerst nog enkele schoten te lossen met het geweer dat hij bij zich had. Vermoedelijk gaat het om een BB-gun. Een buur zou de beelden hebben kunnen vastleggen.

Het filmpje duikt amper een dag na zijn schietpartij in Marjory Stoneman Douglas High School op. Daar bracht hij woensdagavond met een semiautomatisch wapen zeventien mensen om het leven. Cruz was er ook een oud-leerling, maar werd er vanwege slecht gedrag van de school gestuurd. Wat zijn motief is blijft nog onduidelijk.

