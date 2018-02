Man die vriendin neerschoot op oprit in Geraardsbergen krijgt 20 jaar cel

Gent / Geraardsbergen - Adem A. (35) uit Aalst, die in 2015 zijn Vlaamse vriendin Christine D.C. neergeschoten heeft op de oprit van haar huis in Geraardsbergen, heeft ook in beroep 20 jaar cel gekregen. Eerder kreeg hij dezelfde straf in de rechtbank in Oudenaarde maar de man ging in beroep.

Christin D.C. had haar vriend verlaten. Een week later wachtte hij haar ‘s avonds op aan haar woning in de Koppenhollestraat in Moerbeke bij Geraardsbergen. Toen de vrouw de oprit opreed, sprong Adem A. uit de struiken en bedreigde hij haar met een pistool. Ze reed achteruit waarna haar ex-vriend vuurde.

De vrouw werd geraakt door drie kogels, maar overleefde de moordpoging.