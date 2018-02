Deze leerling werd gespaard door schutter van Florida: “Ga weg, het zal hier bloederig worden”

Net voor hij aan een moordende tocht door zijn oude school in Florida begon, spaarde Nikolas Cruz (18) één leerling: de vijftienjarige Chris McKenna. Hij was op weg naar het toilet toen hij Cruz zijn geweer zag laden. “Ga weg, het zal hier bloederig worden”, zei Cruz.

Chris McKenna had woensdagnamiddag les aardrijkskunde. “Maar ’s middags had ik wat te gulzig gegeten van de chili con carne thuis en moest ik dringend naar toilet. Ik mocht van de leraar de klas verlaten”, zei McKenna aan de krant Sun-Sentinel.

Zoeken in rugzak

De toiletten bevinden zich op het einde van de gang met de klaslokalen. Maar onderweg zag McKenna iemand voorovergebogen zitten. Die persoon leek iets te zoeken in de rugzak die voor hem op de grond lag. Toen McKenna bijna ter hoogte van de toiletten was, zag hij dat die persoon een geweer aan het laden was. Het bleek Nikolas Cruz, de jongen die bijna een jaar geleden van de school was gegooid. De jongeman was bijna klaar voor zijn wraakactie: zo veel mogelijk leraars en leerlingen doodschieten.

Toen Cruz de 15 jarige McKenna zag naderen , stond hij op. “Hij keek me recht in de ogen en zei: ga maar gauw weg, het zal hier bloederig worden”, vertelde Chris McKenna aan de Amerikaanse nieuwswebsite Sun-Sentinel.

McKenna vergat terstond zijn buikpijn en stormde naar buiten. Op het grasveld voor de school botste hij op voetbalcoach en vader van twee kinderen Aaron Feis (37). McKenna begon tegen hem te roepen: “Hij heeft een geweer! Hij heeft een geweer!”. De coach twijfelde niet, duwde de leerling in zijn wagen en bracht hem naar een verder gelegen basketbalveldje.

Schutter Cruz is aangehouden. Foto: rr

Coach werd schild

Feis is daarop teruggekeerd naar de school, waar Nikolas Cruz intussen aan zijn moordende raid bezig was. Hij repte zich naar de sportzaal, waar hij zich tussen de schutter Cruz en de leerlingen plaatste. Cruz aarzelde geen moment en schoot de coach neer. Ondertussen konden toch een paar leerlingen ontkomen.

De Majory Stoneman Douglas High School rouwt. Foto: AFP

Toen Cruz 17 mensen had doodgeschoten, mengde hij zich bij de groep leerlingen die in paniek naar buiten aan het stormen was. Zo raakte hij ongezien uit de school. Pas toen de politie de beelden van de bewakingscamera’s bekeek, konden ze Cruz identificeren.

Geen vrienden

Chris McKenna is blij dat hij de schietpartij overleefde. “Ik weet niet waarom Nikolas Cruz mij heeft laten leven. Ik kenden hem enkel van zien. We waren zeker geen vrienden. Maar die vraag kwelt me minder dan de vraag wat er met mij zou zijn gebeurd indien ik geen buikpijn had en in de klas was gebleven? Dan was ik allicht ook doodgeschoten.”