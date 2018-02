Ex-trainer Racing Genk is voor de tweede keer bondscoach van Schotland

Brussel - Alex McLeish (59) is vrijdag officieel voor de tweede keer aangesteld als bondscoach van de Schotse nationale ploeg. De voormalige trainer van Racing Genk zette zijn handtekening onder een contract tot 2020.

“Er is heel veel om positief over te zijn in het Schotse voetbal, met spelers die op het hoogste niveau aantreden en beloftevolle talenten die doorbreken”, verklaart McLeish, die in 2007 al eens bondscoach was van de Schotten. Toen stond hij tien wedstrijden aan het roer. Schotland kon zich toen net niet plaatsen voor het EK van 2008. Sinds het WK van 1998 ontbreken de Schotten op de grote toernooien.

Glasgow is één van de gaststeden van het EK 2020, een extra stimulans voor de komende kwalificatiecampagne. “Met Hampden Park als één van de stadions voor Euro 2020 krijgen we een ongelooflijke kans om onze talenten aan de wereld te tonen”, aldus McLeish, die als speler 77 caps verzamelde voor Schotland. “Ik kijk uit naar de uitdaging om ons naar een groot toernooi te leiden. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen.” Schotlands eerste interland met McLeish aan het hoofd staat op 23 maart op het programma, een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Costa Rica.

McLeish volgt Gordon Strachan op. Strachan nam in oktober ontslag, nadat Schotland naast de kwalificatie voor het WK greep. McLeish stond in het verleden aan het roer van onder meer Birmingham, Aston Villa, Nottingham Forest, Racing Genk (2014-2015) en het Egyptische Zamalek.